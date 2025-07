S tamburaši smo kmečki otroci prvič videli morje 

Šentjanškim tamburašem, ki jih danes tudi vodi, se je pridružila, ko ji je bilo enajst let. Pred 40 leti so v tamburaški zasedbi potrebovali nekoga, ki bi igral na bugarijo, neke vrste tamburaško kitaro. Za tamburanje jo je navdušil Hanzi Weiss, »ki je vedel, da je tam v Kapli družina, v kateri se slovensko govori in je naklonjena bolj v šentjanško smer, tako da je hodil vedno k nam gledat, če so moje roke že zadosti velike za bugarijo«. Ko so bili Anjini prsti dovolj dolgi, je začela igrati inštrument, skoraj tako velik kot ona sama. Šentjanške tamburaše je tedaj vodila Ivana Weiss, vaje so imeli pri Weissovih, kot mentor pa jim je ob strani stal Hanzi Gabriel, p. d. Unčarjev. »S Hanzijem, ki je bil iz Šentjanža, smo imeli doma občasne vaje, poleti pa intenzivne vaje na morju. Tako je šentjanjška mladina prvič videla morje. Sicer ne bi prišli tja, doma smo imeli kmetijo, tako da starši niso imeli časa iti z nami na morje.« Za Ivano Weiss je Šentjanške tamburaše vodila Vera Kunčič, preden je vodstvo prevzela Anja Šlemic. Trenutno imajo Šentjanški tamburaši sedem članic in članov, Anja pa je bugarijo že pred desetletji zamenjala za prvi brač. Šentjanški tamburaši so v preteklosti tudi redno nastopali na tamburaških festivalih v Vojvodini, v Banjaluki, pa tudi v Makedoniji.