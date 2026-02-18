Rosi Hobel: »Jaz živim za kulturo«

V stik z igro je Rosi Hobel prišla v ljudski šoli v Vogrčah, ki je danes ni več. »Dvakrat v letu smo z župnikom Zaletelom naštudirali igrico, ob materinskem dnevu ali drugih priložnostih.« Od tedaj je Rosi Hobel sodelovala v igrah na vasi in pri vseh igrah ali pustnih kabaretih domačega društva KKD Vogrče. »Nikoli pa nisem prevzela glavne vloge, ker so drugi bolj sposobni. Imela pa sem z maskami in frizurami toliko dela, da bolj zahtevne vloge itak ne bi mogla prevzeti.« Rosi s hvaležnostjo omenja predsednika KKD Vogrče Pepeja Polesniga in Lojza Kerbitza (»bil je enkraten«) ter zdajšnjo predsednico Vereno Jamer, »ki je zelo zagnana in dobro dela«. Tudi mladinske skupine je Rosi spremljala po gostovanjih po Sloveniji. Rosi pravi, da »živi za kulturo. Moja želja je, da bi to šlo naprej. Počasi vidim, da starejši ne moremo več in upam, da se bo mladina odločila, da bo nadaljevala.« Priznava, da je danes težje nagovoriti mlade za igranje. »Eden ima nogomet, druga balet, tretji je pri mladih gasilcih, ob različnih časih imajo šolo. Otroci imajo dandanes preveč terminov,« je prepričana Rosi Hobel.