Ivanka je luč sveta kot sedma od enajstih otrok družine Pandel ugledala na Tolstem vrhu, današnji Strojnski Reki. Otroštva med 2. svet.vojno se spominja samo po pripovedovanju svoje mame. Mama je izvirala iz kmečke družine in ni hotela, da bi šel kateri od otrok za hlapca ali deklo h kmetom. Družina je imela okoli hiše nekaj zemlje, ki so jo obdelovali s parom volov. »Bili smo revni, a je mama gledala, da se je vsak od nas izšolal,« pove Ivanka. Šolo je obiskovala na Ravnah, ki so se takrat še imenovale Guštajn. Tam se je pri mojstru Francu Bokanu izšolala za šiviljo, šiviljski izpit pa je s 16 leti opravila v Mariboru. Kmalu zatem se je preselila na Prevalje.
Na Prevaljah je Ivanka najprej delala pri šivilji. Stanovala je pri starejši sestri Ančki, poročeni v Prevaljah. Nato se je zaposlila kot uradnica. »Na tamkajšnji stanovanjski skupnosti so ravno iskali uradnico in so me sprejeli. Tam sem delala dve leti in osem mesecev.« Stanovanjska skupnost je skrbela za plačevanje najemnin stanovalcev in vzdrževanje stanovanj.
Nato se je Ivanka preselila v Avstrijo, kamor je po vojni čez zeleno mejo pobegnil njen brat Feliks. Kot hlapec je prišel k slovenski družini Starc, p.d. Mohor v Mokrijah, kjer se je poročil z domačo hčerko Štefko in na podarjenem zemljišču sezidal hišo. V Mokrije je Ivanka prvič prišla spoznat svakinjo Štefko, ki jo res spoznala, pa ne le njo: »V Mokrijah sem spoznala svojega bodočega moža Hanzeja Sturma. Zaljubila sva se in se kmalu poročila, to je bilo leta 1963«. Hanzeju in Ivani so se rodili otroci Boris, Sonja in Robert. Najprej sta stanovala na moževi domačiji pri Sturmu, leta 1964 sta se preselila v hišo, v kateri Ivanka še danes živi. Hanzej je sprva delal kot zidar, v gozdu in pri podjetju Leitgeb v Sinči vasi, Ivanka pa je skrbela za otroke. Po nekaj letih zakona je Hanzej s svojim stricem odšel delat v Nemčijo. Sprva se je domov vračal vsakih 14 dni, »potem pa enkrat na mesec«. V Nemčiji je ostal skoraj 20 let. »Ni bilo lahko, ampak smo se navadili.«
Medtem je njen brat Feliks Pandel postal oče petih otrok. »Potem pa se je trideset let star smrtno ponesrečil z motorjem.« Ivankina svakinja je skrbela za otroke, ki so rasli. Ko je najstarejši sin Marjan naredil maturo, mu je Mohorjeva družina podarila avto. »Bližala se je velika noč, svakinja mi je ponudila, da nas Marjan z avtom pelje po nakupih v Velikovec. Mi takrat še nismo imeli avta. S sabo sem vzela vse tri otroke, najmlajši Robert je bil komaj nekaj mesecev star. Ko smo se vračali, se je v veliki ridi pri Velikovcu v nas čelno zaletel avto, ki je pripeljal po našem pasu.« Svakinja Štefka, ki je sedela spredaj, je v prometni nesreči umrla. Voznik Marjan, kasnejši učitelj in pisatelj Pandel-Nittnaus, je imel zlomljeno ključnico in poškodovane noge. Ivanka je skupila veliko rano na glavi, otroci pa površinske poškodbe. Za Feliksom in Štefko Pandel je ostalo pet sirot, starih od 15 do 19 let. Zanje je skrbela teta Martina Starc.
Nečakinja Olga me je vprašala, ali bi hotela s čiščenjem na občini zaslužiti denar za kostim, in sem takoj privolila. Tega dela sem bila vajena, saj smo morali pri mojstru Bokanu sami čistiti pode in okna. Ivanka Sturm
Nečakinja Olga Pandel je kot sekretarka delala na občini Dobrla vas. »Vprašala me je, ali bi hotela s čiščenjem na občini zaslužiti denar za kostim, in sem takoj privolila. Tega dela sem bila vajena, saj smo morali pri mojstru Bokanu, kjer sem se izučila, vsak dan sami čistiti pode, ob sobotah pa okna.« Kot čistilka je na občini delala 21 let.
7. novembra je Ivanka praznovala 85. rojstni dan. Od smrti moža Hanzeja v letu 2011 živi sama. Mami treh otrok in sedemkratni bici so zdravniki dve leti nazaj zamenjali kolk, tedaj je prenehala voziti avto. »Zdaj ne morem več z avtom na obisk k žlahti v Sloveniji.« Kako pa je bilo, ko se je leta 1963 omožila v Mokrije? »Zelo lepo so me sprejeli pri Sturmu. Pa tudi na vasi, kjer so z menoj vsi govorili slovensko. Res moram reči, da so bili ljudje v Mokrijah dobri do mene.«
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