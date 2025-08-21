Pri nas na štehvanju pojemo samo slovensko

Običaji so pri Zwittrovih dediščina. Najmlajši treh otrok je s štehvanjem odraščal od zgodnje mladosti. Tudi njegov oče je nekoč jezdil, tudi starejši brat David je dolgo sodeloval pri štehvanju, danes pa se je umaknil: »Je pač nevarno, jezdimo brez sedla, brez čelade.« Paul je prvič jezdil na štehvanju pri šestnajstih letih, letos bo četrtič. O lanskem nastopu je povedal: »Lani sem pač imel srečo – dobro sem zadel sod in dobil venec. Nisem računal na to. Se pač zgodi, moraš pa se potruditi.« Za marsikoga je venec življenjski cilj, saj pomeni čast in priznanje. »Če pa si enkrat venec že dobil, potem nisi več tako obremenjen,« pravi. Na vprašanje, ali bo letos branil naslov, je le odgovoril: »Če bo, pač bo.« Nekoč so mladi fantje na Zilji tudi skozi celo leto več jahali, danes pa je drugače. Paul odkrito pove: »Dejansko čez leto ne jezdim, niti enkrat. Samo za štehvanje.« Tudi svojega konja še nima, zato si ga za štehvanje izposodi. »Morda bom kdaj z očetom skupaj enega ujahal,« sanjari. Za zdaj pa ostaja pri tem, da na dan praznika sede na tujega konja.