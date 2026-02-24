Pogrškega Shakespeara so nemško učili s klofutami

Jaz sem Rotarjev Hanzej, Wuttej iz Pogrč. Čez dan mislim, delam in snemam. Zvečer pa tisto zapišem, kar mi čez dan pade v glavo. Tako se v pesmi Saj me že vsi poznate predstavi avtor dveh v samozaložbi izdanih pesniških zbirk. Hanzej je vse življenje delal kot zidar, zato se omenjena pesem tudi konča z verzoma Danes me veseli, da vam smem tu na bagerju spet kaj prebrati. Če bi še živel, bi nad temi, pa tudi drugimi verzi strmel njegov ljudskošolski učitelj, ki ga je zaradi neznanja nemščine pustil še eno leto sedeti v klopi prvega razreda. »Sosed je potem za mano prišel. V drugem razredu me je pa on počakal, da sva spet oba bila v istem razredu.« Ob vstopu v dnevno sobo mi Hanzej pokaže na naslanjač pred vrati na teraso. »Odtod najraje opazujem ptice, ki se prihajajo hranit na lipico pred hišo,« pove in me povabi za mizo. Obir, na katerega imata z ženo Natalie čudovit razgled iz dnevne sobe, je na dan obiska skrit v gosti megli in oblakih. V zakonu sta dobila štiri hčerke, ponosna sta tudi na osem vnukinj in vnukov in dva pravnuka.