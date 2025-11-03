Petje in poučevanje stanjeni veliki ljubezni

»Tekmovanja smo se udeležili s ciljem, da pridemo v finale. To nam je uspelo in rekli smo si, da nam je važno, da uživamo v glasbi, da uživamo na odru in da nas ljudje spoznajo. Občutek je bil neverjeten. Ko nam je žirant podal strokovno mnenje in nas povabil na festival Voices of Spirit v Gradec, nismo čisto dojeli,« vzhičeno pove Elena. S Kristino Sturm, ki je tudi umetniška vodja skupine, pojeta sopran, Helena Gregorn Boškin in Ana Smrtnik-Einspieler pojeta alt, Tomaž Boškin in Simon Kummer tenor, Izidor Sturm in Andi Smrtnik pa bas. Poleg ljubezni do glasbe jih povezuje tudi tesno prijateljstvo, v skupini pa so tudi trije pari. »Vsak od nas poje v različnih zborih. Skupaj smo prepevali v zboru KSŠŠK in želeli skupaj ustvarjati še naprej, zato smo leta 2022 ustanovili Oktakord,« pripoveduje Elena.