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Peti se je naučila pri Mladi Podjuni

9.9.2026 Grebinj Griffen Damijan Smrečnik
Irina Lopinsky (40) je odraščala v Dvoru pri Šmihelu in z družino živi v Grebinju. Pevka, igralka in učiteljica petja bo nastopila s solistično spevoigro »Meine liebste beste Constanze« še vsaj dvakrat: 12. septembra v Grebinju in 20. septembra na gradu Albeck.
Irina Lopinsky

V Grebinju pod Grebinjsko goro, blizu rojstne hiše pisatelja Petra Handkeja živi Irina Lopinsky z možem Michaelom Seeberjem in 10-letno hčerko Marie v stari vili iz časa monarhije. Počasi in z občutkom jo prenavljata sama, pri tem pa si prizadevata ohraniti »duh« hiše s temeljnimi zidovi iz 17. stoletja.

Življenjska pot

Irina Lopinsky je po ljudski šoli v Šmihelu opravila maturo na Slovenski gimnaziji. V stik s petjem je prišla pri otroškem in mladinskem zboru Mlada Podjuna v Pliberku. »Bila sem luštna, ži­vahna deklica. Že učitelji so mi dodelili vloge v gledaliških igrah.« V slovenski glasbeni šoli se je učila igranja flavte in klavirja. Na glasbeni šoli so odkrili in spodbujali tudi njen talent za petje.  Spominja se zborovskih projektov na gimnaziji z učiteljem glasbe in razrednikom Romanom Verdelom. Kot snowboarderka je sodelovala pri junior­skem svetovnem prvenstvu in dosegla celo 3. mesto. 

Pevka in igralka

A ves čas jo je vleklo k petju in zato se je odločila za študij petja na konservatoriju v Celovcu, kjer je pri Ronaldu Priesu zaključila študij glasbene pedagogike. »Rada sem pela, a včasih sem si mislila, saj ne prihajam iz umetniške družine. Da bi jaz nekoč postala pevka, to je zame bilo dolgo nepredstavljivo.« Na konservatoriju je pela glavne vloge oper Mozarta in Verdija in počasi je rasla tudi samozavest. Študij je nadaljevala v Nürnbergu pri pevki Marii de Francesca-Cavazza, učenki Marie Hussa, prve sopranistke Richarda Straußa. »Učila me je stare pevske šole, brez umetnega barvanja glasu. Namesto tega delaš tako dolgo, da ti glas sam da barvo,« razlaga Irina Lopinsky. Na Dunaju je opravila še poklicni izpit za igralko. Že deset let živi v Grebinju kot samostojna umet­nica in učiteljica solopetja.  »Ko sem prišla, sem s hčerko govorila samo slovensko in nekateri so me čudno gledali, a so se počasi navadili na to. Biti samostojna umetnica ni enostavno, moraš se stalno dokazovati.« Vloga Lole Bleu v istoimenskem muzikalu Georga Kreislerja v gledališču Heunburg je bila zanjo doslej nekak višek kariere, igrala jo je 26-krat. Poleg igranja in petja se ukvarja tudi s projekti  za otroke, zadnji veliki projekt je bil otroški muzikal Felicitas Kunterbunt, ki ga je v sodelovanju s Kulturinitiativo Bleiburg izvedla v Kulturnem domu v Pliberku z 31 otroki. »Društva so pomembna za nas umetnike, še bolj bi morali sodelovati.«

»Zaradi velikega zanimanja smo organizirali dodatni termin za igro 'Meine liebste beste Constanze', 12. septembra, ob 19.00, v samostanu v Grebinju. Prosimo za rezervacije: +436645393815« Irina Lopinsky

Nemi film ju je združil

Življenjski partner Michael Seeber  je Irino Lopinsky spoznal kot poslušalec opere Verdija, ki jo je pela na konservatoriju. Seeber se je ukvarjal z restavriranjem nemih filmov in je vprašal Irino Lopinsky, če bi lahko za nemi film Biene Maja iz 1920 let posodila svoj glas. Projekt so izvedli in s filmom tudi nastopili v veliki dvorani koncertne hiše na Dunaju. »Michael je zelo muzikaličen, igra rog v pihalni godbi, sicer pa je odvetnik.«

Liebste Constanze

»Možu Michaelu Seeberju sem rekla, ti dobro pišeš, napiši mi igro.« In ta je napisal besedilo za igro 'Meine liebste beste Constanze'. V njej Irina poje arije in pesmi Wolfganga Amadeusa Mozarta in igra lik Constanze, Mozartove žene. Celo lansko poletje sta zbirala literaturo in brala pisma Constanze in Mozarta. Prvi del igre pokaže Constanze, ki vadi skladbe Mozarta in govori o vsakdanjih problemih v 18. stoletju, o tedanji inflaciji in drugo. »Zgodba igre ni fiktivna, vse je strogo po virih iz pisem. Meni se je zdelo zanimivo, da je bila Constanze doslej predstavljena kot nekakšna naivna, histerična ženska. Ob branju pisem spoznaš, da je bila pametna, organizirana ženska,« pravi Irina Lopinsky. Praizvedba je bila v razprodani koncertni hiši, predstava v Grebinju 3. septembra je razprodana, zato bo dodaten termin 12. septembra ob 19.00 v samostanu v Grebinju. »Srečna sem, da mi ljudje zaupajo projekte in upam, da mi bo ostal ohranjen glas.«

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