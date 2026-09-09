Peti se je naučila pri Mladi Podjuni

A ves čas jo je vleklo k petju in zato se je odločila za študij petja na konservatoriju v Celovcu, kjer je pri Ronaldu Priesu zaključila študij glasbene pedagogike. »Rada sem pela, a včasih sem si mislila, saj ne prihajam iz umetniške družine. Da bi jaz nekoč postala pevka, to je zame bilo dolgo nepredstavljivo.« Na konservatoriju je pela glavne vloge oper Mozarta in Verdija in počasi je rasla tudi samozavest. Študij je nadaljevala v Nürnbergu pri pevki Marii de Francesca-Cavazza, učenki Marie Hussa, prve sopranistke Richarda Straußa. »Učila me je stare pevske šole, brez umetnega barvanja glasu. Namesto tega delaš tako dolgo, da ti glas sam da barvo,« razlaga Irina Lopinsky. Na Dunaju je opravila še poklicni izpit za igralko. Že deset let živi v Grebinju kot samostojna umet­nica in učiteljica solopetja. »Ko sem prišla, sem s hčerko govorila samo slovensko in nekateri so me čudno gledali, a so se počasi navadili na to. Biti samostojna umetnica ni enostavno, moraš se stalno dokazovati.« Vloga Lole Bleu v istoimenskem muzikalu Georga Kreislerja v gledališču Heunburg je bila zanjo doslej nekak višek kariere, igrala jo je 26-krat. Poleg igranja in petja se ukvarja tudi s projekti za otroke, zadnji veliki projekt je bil otroški muzikal Felicitas Kunterbunt, ki ga je v sodelovanju s Kulturinitiativo Bleiburg izvedla v Kulturnem domu v Pliberku z 31 otroki. »Društva so pomembna za nas umetnike, še bolj bi morali sodelovati.«