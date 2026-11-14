Petdeset let poje pri zboru, pa še nima dovolj

»Na Obirskem smo vedno radi peli,« se spominja Daniel Brumnik. Pelo se je v šoli, v gostilnah in ob različnih družabnih priložnostih. Pesem je bila preprosto del vsakdanjega življenja. Ko je leta 1976 na Obirskem nastal moški pevski zbor, se mu je pridružil kot 21-leten fant. Petdeset let pozneje je edini ustanovni član, ki še vedno poje v zboru. In čeprav njegov glas ni več takšen kot nekoč, o slovesu od petja noče niti slišati.
Zbor je leta 1976 ustanovil Valentin Polanšek, ki je bil tudi njegov prvi zborovodja. Istega leta se je Brumnik pridružil še Lovskemu pevskemu zboru Železna Kapla, kjer je danes eden od dveh še dejavnih ustanovnih članov. Nekaj časa je prepeval tudi v obirskem cerkvenem zboru. Po smrti Valentina Polanška leta 1985 je zbor dobil ime po svojem ustanovitelju. Vodstvo je prevzel njegov sin Emanuel Polanšek, od leta 1993 pa zbor vodi Božo Hartmann.
Nekoč je zbor štel tudi 15, 16 ali 17 pevcev, danes jih je dvanajst. Brumnik, ki že od začetka poje prvi tenor, je ostal edini ustanovni član. »Eni so pomrli, drugi so nehali ali nimajo več glasu,« pripoveduje. Vaje imajo v prostorih nekdanje ljudske šole na Obirskem. V petih desetletjih je z zborom nastopal po vsej Koroški in v sosednjih državah. Posebej mu je ostal v spominu nastop v Slovenski filharmoniji v Ljubljani leta 1991. Pomembna mejnika sta bila tudi izid prve kasete »V kraje tuje naj se čuje« leta 1992 in prve zgoščenke »Vsi vesel'ga srca« leta 1997.
Dokler bom zmogel, bom pel. Če prvega tenorja ne bom več mogel peti, bom pa kak drug glas pel. Daniel Brumnik
Brumnik opaža, da je danes teže usklajevati obveznosti pevcev. Mlajši imajo različne delovne urnike, nekateri delajo ponoči ali ob koncih tedna. »Prej je bila beseda beseda,« pravi. Če so se dogovorili za vajo ali nastop, so se dogovora praviloma držali. Danes se pogosteje zgodi, da kdo kratkoročno odpove.
Kljub temu v zboru vlada dobro vzdušje. »Malo heca mora biti zraven,« poudarja Brumnik. Pomembno se mu zdi, da se pevci razumejo in znajo tudi pošaliti. V petdesetih letih se po njegovih besedah niso nikoli zares sprli. Posebej pri srcu mu je pesem »Sem čez Šajdovec hodil«, pri kateri nastopa kot solist. »Moj glas ni več takšen kot nekoč, vseeno pa še rad pojem,« pravi. Petje mu še vedno zapolnjuje velik del tedna. Skoraj vsak teden se udeležuje vaj obeh zborov, tako da ima dva večera rezervirana za pesem.
Daniel Brumnik je po poklicu kmet. Na domačiji pri Hriberniku na Obirskem, nedaleč od Šajde gospodari na kmetiji s 64 hektarji gozda in osmimi hektarji njiv. Ukvarjal se je z gozdarstvom, v hlevu je imel krave in pitance, občasno pa je opravljal tudi traktorska dela za grofa. Čeprav je danes upokojen, mu dela še zdaleč ni zmanjkalo. V hlevu ima še vedno pet glav govedi, marsikatero opravilo pa postori sam. Nikoli se ni poročil, od leta 2018, ko mu je umrla mati Elizabeta, živi sam na domači kmetiji.
Poleg petja je njegova velika ljubezen lov. Lovski izpit je opravil že kot mladenič in še danes sodeluje v lovski družini Zgornje Obirsko. Rad zahaja na Obir, kjer je preživel veliko časa. Nekoč je pogosto prenočeval tudi v lovski koči. Gozd še vedno rad obišče, čeprav nekoliko redkeje kot v mladih letih.
Ob petdesetletnici se pevci pripravljajo na jubilejni koncert pri Kovaču. Obiskovalcem želijo ponuditi raznolik program s solističnimi nastopi. Nastopila bosta še kvintet bratov Smrtnik in MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka. Brumnik tokrat ne bo nastopil kot solist. In kako dolgo namerava še peti? »Dokler bom zmogel, bom pel. Če prvega tenorja ne bom več mogel peti, bom pa kak drug glas pel,« pravi.
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