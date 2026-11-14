Petdeset let poje pri zboru, pa še nima dovolj

Daniel Brumnik je po poklicu kmet. Na domačiji pri Hriberniku na Obirskem, nedaleč od Šajde gospodari na kmetiji s 64 hektarji gozda in osmimi hektarji njiv. Ukvarjal se je z gozdarstvom, v hlevu je imel krave in pitance, občasno pa je opravljal tudi traktorska dela za grofa. Čeprav je danes upokojen, mu dela še zdaleč ni zmanjkalo. V hlevu ima še vedno pet glav govedi, marsikatero opravilo pa postori sam. Nikoli se ni poročil, od leta 2018, ko mu je umrla mati Elizabeta, živi sam na domači kmetiji.