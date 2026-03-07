Pesnica s sinom znova na sledi občutju sreče v trenutku

Leta 2021 je Verena Gotthardt na branju za nagrado Ingeborg Bach­mann sodelovala s tedaj še neobjavljenim besedilom »Die jüngste Zeit«. Preden se je iz tega razvila prav posebna zbirka kratkih zgodb, je Verena vmes končala študij umetniške fotografije (2022), izdala pesniško zbirko »lass mir die Ahnung von gestern« (Bibliothek der Provinz, 2023) v nemškem jeziku, razstavljala svoje fotografije v dunajskem Botaničnem vrtu in postala mama. S part­nerjem in skupnim sinkom Leonisom pesnica, fotografinja in pisateljica živi na Dunaju. »Zdaj, ko imava majhnega otroka, precej občutiva oddaljenost starih staršev, saj njegovi živijo v Linzu, moji pa na Koroškem. Moj prijatelj je bil prvi mesec doma z mano in dojenčkom.« Veliko ji pomeni skupni čas s prvorojencem, ki bo šel jeseni v vrtec. Zdaj zanj skrbi predvsem Verena, medtem ko partner podpira njo. »Prej sem mislila, dobro, imaš enega otroka in lahko še vedno vse tako delaš, kot delaš. A nisem mislila na to, da je treba tega otroka dan in noč držati in da potem nimam prostih rok, da bi kaj napisala, pa tudi, da v glavi nimam za literaturo uporabnih misli.« Po drugi strani pa je sinovo otroštvo velik navdih za prepuščanje trenutku. »Sin gleda ptice, se vsakič razveseli in je, kot da bi prvič gledal ptice. Ali pa gleda kamenček, ga previdno vzame v roko in ga spet položi na tla kot nekaj prav posebnega. Zdi se mi, da je treba to bolj resno vzeti.«