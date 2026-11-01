Miha Kristof-Kranzelbinder: Otroci so najboljše, a tudi najzahtevnejše občinstvo

Svojo ženo Sabine, ki je igralka in producentka, je Miha pred 12 leti spoznal v gledališki predstavi. »To je bilo v Dvorani grbov. V nekem prizoru so igralci in igralke nagovarjali ljudi iz občinstva, da bi zaplesali z njimi. Sabine je prišla do moje takratne spremljevalke in jo hotela povabiti na ples. Moja spremljevalka ni hotela in sem vskočil. Kot dober kolega sem Sabine med plesom vprašal, če bi bilo za njen lik dobro, da bi se mogoče tudi poljubila. In sva se res.« Miha in Sabine sta zdaj deset let poročena in sta starša osemletnega sina Valentina, družina pa živi v Krivi Vrbi.