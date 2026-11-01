Miha Kristof-Kranzelbinder: Otroci so najboljše, a tudi najzahtevnejše občinstvo

»Pri šestnajstih letih sem prvič umrl na odru v predstavi SPD Bilka. V drami sem igral najstnika, ki ga svet ne razume. Če se prav spominjam, sem v predstavi naredil samomor. Drugič sem na odru umiral v 1. letniku akademije,« pravi Miha Kristof-Kranzelbinder. Rožan je v Ljubljani končal študij igralstva na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo, v zadnjih 15 letih pa dela predvsem v Avstriji. »V zadnjem letniku akademije sem z Dunaja dobil ponudbo za predstavo, tako da sem bil že v drugem semestru zadnjega letnika polovico časa na Dunaju.« Zadnjič je v slovenskem filmu nastopil leta 2014, in sicer v glavni vlogi v filmu Marka Naberšnika Gozdovi so še vedno zeleni, ki se dogaja med 1. svetovno vojno. Miha nastopa tudi v manjši vlogi koroškega partizana v novem filmu Mila/Marija Andrine Mračnikar.
Na Dunaju je Miha z režiserko Niko Sommeregger v gledališču Dschungel, namenjeno mladim, leta 2007 realiziral prvi gledališki projekt po študiju. To je bila predstava »Vermutungen über Aischa G.«. Na Koroškem je zatem ustvaril dvojezične predstave Patriot (2010, režija Bernd Liepold Moser) in Immer noch Sturm (2013, režija Rüdiger Hentzschel). Med zadnjimi predstavami sta Wir kamen und sie brauchten uns (2023, režija Peter Wagner) in Emigranten (2023, koprodukcija KuKuKK in RAMPA, režija Alenka Hain). »Dejaven sem tudi v društvu moje žene pri teatru KuKuKK. V Kammerlichtspiele s KuKuKK delamo predvsem otroške predstave.« Trenutno je v celovškem Mestnem gledališču angažiran v otroški predstavi Rosa Riedl Schutzgespenst po besedilu Christine Nöstlinger. Premiera bo 19. novembra, avtorica glasbe je violinistka Mira Gregorič. »Ljubim ta način teatra za mlade, pa tudi otroško občinstvo. Otroci so najboljša publika – zato, ker so tako neposredni in se moraš res potruditi za njihovo pozornost,« pravi.
Vsak lik gre skozi mene, a kot privatna oseba sem nekaj čisto drugega. Zame je to dobro, ker nimam težav delati stvari, ki jih privatno nikoli ne bi naredil. Miha Kristof-Kranzelbinder
Miha Kristof-Kranzelbinder je prepričan, da bi vsi bolje živeli, če bi se držali zlatega pravila ´Česar nočeš, da bi drugi storili tebi, tudi ti ne stori drugim´. »Drugo načelo danes bi moralo biti: Če nimaš kaj pametnega povedati, bodi tiho. Kar bi želel glede socialnih omrežij, pa je, da bi moral vsako sporočilo eksplicitno nekomu poslati, ne le preprosto objaviti.«
Svojo ženo Sabine, ki je igralka in producentka, je Miha pred 12 leti spoznal v gledališki predstavi. »To je bilo v Dvorani grbov. V nekem prizoru so igralci in igralke nagovarjali ljudi iz občinstva, da bi zaplesali z njimi. Sabine je prišla do moje takratne spremljevalke in jo hotela povabiti na ples. Moja spremljevalka ni hotela in sem vskočil. Kot dober kolega sem Sabine med plesom vprašal, če bi bilo za njen lik dobro, da bi se mogoče tudi poljubila. In sva se res.« Miha in Sabine sta zdaj deset let poročena in sta starša osemletnega sina Valentina, družina pa živi v Krivi Vrbi.
In kako ob vživljanju v različne vloge ostane on sam? »Od akademije naprej je bilo igralstvo zame vedno poklic. Vsak lik gre skozi mene, ampak kot privatna oseba sem nekaj čisto drugega. Zato nimam težav delati stvari, ki jih sicer nikoli ne bi.« Igral je že partizana, a tudi neonacista.
Miha je pozoren opazovalec družbe. Opaža, »kako enostavno so se stvari obrnile«. »Za razliko od mojega odraščanja pred 30 leti ljudje danes, če nimajo pojma, rečejo: »Levičarji, to so nedemokratični ekstremisti, ki ogrožajo družbo«. Za desničarje pa rečejo, da so v duhu časa, dajih moramo videti diferencirano, da to niso preprosto nacisti. Danes za vsako dejstvo slišiš :»To verjameš ti, to je tvoje mnenje, tvoja resnica, tvoja znanost. Jaz dosežem več ljudi, zato je moja resnica boljša od tvoje, pa če gre za to, ali je Zemlja okrogla ali ne.«
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