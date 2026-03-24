Na prvem mestu je družina, nato narodnost in kultura

Hudl v pogovoru pove, da je že od otroštva dejaven v kulturnem življenju. Petleten se je pridružil otroškemu zboru v Globasnici, pri devetih letih folklorni skupini, kasneje pa tudi gledališki skupini. Verjame namreč, da kultura nosi »moč, da naša materinščina in narodnost živita dalje«. Leta 1996 je prevzel vodstvo folklorne skupine in prvič postal član odbora Slovenskega kulturnega društva Globasnica, ki mu ostaja zvest vse do danes in v katerem je bil minuli petek, 13. marca 2026, ponovno izvoljen za podpredsednika društva. Po 30 letih delovanja, med letoma 2001 in 2004 je bil tudi predsednik, se Hudl veseli, da se je letos odboru pridružila tudi mlajša generacija. Prepričan je, da je treba poleg stalnic, kot sta globaški kulturni dnevi in Miklavževanje, spodbujati tudi projektno delo, s katerim bi še bolj pritegnili mladino. Pri tem poudarja, da je treba mladim prepustiti razvijanje lastnih idej, starejši pa naj jih pri tem le podpirajo in ne usmerjajo. Poleg društva je Hudl dejaven tudi v pevski skupini Kvintet Donet, ki se je lani uvrstila v finale pevskega tekmovanja ORF in leta 2024 izdala svojo tretjo zgoščenko, poje pa tudi v Mešanem pevskem zboru Peca. »Petje me spremlja že vse življenje in mi omogoča sprostitev od vsakdana ter me enostavno osrečuje,« pove Hudl.