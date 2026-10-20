Na izletu Novic je zraslo pravo prijateljstvo

Marija Dumpelnik je tudi ena od desetih članov skupine »Izlet Novic«. Osem žensk in dva moška so se spoznali na enem od izletov Novic in postali prijatelji. Vsak mesec se srečajo na domu enega od članov skupine, kjer skupaj kaj dobrega pojedo, zapojejo in se zabavajo. »Smejimo se in se zabavamo, Bernarda Komar pa zaigra na harmoniko.« Marija Dumpelnik je tudi sicer zelo dejavna. Trenutno plesnih večerov ni, sicer pa je vsak ponedeljek hodila v Kulturni dom Pliberk na plesne večere slovenskega društva upokojencev Pliberk. Mežiškega narečja ni nikoli povsem opustila. »Ni šlo, da bi prevzela podjunščino. Nisem mogla govoriti ‘oj’ pa tako,« se nasmehne. Z Marijo Dumpelnik na vasi vsak govori slovensko. Veseli jo, da vnuki povečini zastopijo in govorijo slovensko. »Ne bom pozabila, od kod sem,« ugotavlja.