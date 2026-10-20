Na izletu Novic je zraslo pravo prijateljstvo

Ko stopim v hišo Marije Dumpelnik v Štebnu pri Globasnici, me pozdravi slovenska narodnozabavna glasba. Ker bi veselo ozadje motilo snemanje pogovora, jo prosim, naj glasbo ugasne. Dumpelnik stopi nekaj metrov stran in preprosto ukaže: »Alexa, nehaj!« Glasba utihne, sama pa z nasmehom pove, da pri njej Radio Veseljak igra ves dan.
Marija Dumpelnik prihaja iz naselja Plaz blizu Mežice, pred poroko pa se je pisala Ladinik. Ko je bila stara sedemnajst let, je njeno mamo ubila smreka, zato je Marija morala deset let skrbti za gospodinjstvo in dva mlajša brata. Moža Richarda († 2012), s katerim se je poročila leta 1967, je spoznala na fešti. »Fantje so hodili čez mejo dol na veselice. Na teh veselicah sem kot natakarica spoznala svojega bodočega moža Richarda.«
Zakoncema so se rodili štirje otroci: Richard, Tomaž, Marija in Janko. Marija Dumpelnik ima sedem vnukov. Mož Richard je kljub hudi poškodbi noge, ki jo je utrpel kot knap v rovu v Švici, pozneje delal v raznih podjetjih, Marija Dumpelnik pa je skrbela za domačo kmetijo in otroke, zadnjih deset let do njegove smrti leta 2012 pa tudi za moža. Na kmetiji so redili plemenske svinje in prodajali pujske, pridelovali pa so tudi kumare za vlaganje. Kmetijo pri Gašpercu je prevzel sin Janko.
Fantje so hodili čez mejo dol na veselice. Na teh veselicah sem kot natakarica pomagala in spoznala svojega moža Richarda Dumpelnika. Marija Dumpelnik
Rada gre med ljudi in se druži. Skoraj vsak dan pride kdo na obisk, bodisi družinski člani ali prijatelji. Ker nima vozniškega izpita, za prevoz poskrbi družina. »Nič mi ne manjka. Da nimam vozniškega izpita, me pa že zelo moti,« pove Dumpelnik. Pravi, da prej za potovanja preprosto ni bilo časa. »Zdaj, ko bi lahko, pa so že druga leta.«. Kljub temu zelo rada potuje s pliberškimi upokojenci. Letos je bila že v v Izoli, šla bo pa še terme v Lendavo. Seveda se z upokojenci udeležuje tudi dnevnih izletov.
Marija Dumpelnik je tudi ena od desetih članov skupine »Izlet Novic«. Osem žensk in dva moška so se spoznali na enem od izletov Novic in postali prijatelji. Vsak mesec se srečajo na domu enega od članov skupine, kjer skupaj kaj dobrega pojedo, zapojejo in se zabavajo. »Smejimo se in se zabavamo, Bernarda Komar pa zaigra na harmoniko.« Marija Dumpelnik je tudi sicer zelo dejavna. Trenutno plesnih večerov ni, sicer pa je vsak ponedeljek hodila v Kulturni dom Pliberk na plesne večere slovenskega društva upokojencev Pliberk. Mežiškega narečja ni nikoli povsem opustila. »Ni šlo, da bi prevzela podjunščino. Nisem mogla govoriti ‘oj’ pa tako,« se nasmehne. Z Marijo Dumpelnik na vasi vsak govori slovensko. Veseli jo, da vnuki povečini zastopijo in govorijo slovensko. »Ne bom pozabila, od kod sem,« ugotavlja.
Če ji ostane kaj časa, ga posveča vrtu in rožam. Enkrat na mesec v občini Globasnica prirejajo tudi kavarno za upokojence. A Dumpelnik tam ni prav pogosta gostja – ne zato, ker je druženje ne bi zanimalo, temveč ker je preveč na poti. »Vedno zamudim. Ravno tisti dan me ponavadi ni doma,« se nasmehne.
Kovčka za letošnji izlet Novic še ni spakirala. »Ponavadi vzamem preveč stvari, potem pa je kovček tako težek, da ga komaj dvignem,« se smeje. Na izletu Novic se ji zmeraj dopade, dodaja. Pred nedavnim je bila prvič v Italiji. Na letošnjem izletu Novic ob Makarski rivieri bo prvič obiskala tudi Bosno, saj je na programu obisk v Mostar, Medžugorje in dolino Neretve.
Marija Dumpelnik je letos dopolnila 85 let, a praznovanja ni bilo. Že njen 80. rojstni dan je prekrižala korona, letošnjega pa je preživela v bolnišnici. »Cel teden sem čakala na aparat za preiskavo,« pripoveduje. Na koncu niso našli ničesar. »Bom pa porabila na dopustu. Varčevati mi ni več treba,« se nasmehne.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi