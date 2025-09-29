Mira Grötschnig-Einspieler: Življenje me je bogato obdarilo 

Z Miro Grötschnig-Einspieler v jutranjem soncu sediva pred kavarno. Omenim, da se nekateri Podjunčani še spomnijo, kako je kot mlada dvojezična učiteljica z učenci trenirala nogomet. Presenečeno se nasmeji in reče: »Sem, čeprav nisem veliko vedela o nogometu.« Kot učiteljica je pravo poklicanost začutila pri posredovanju nemškega jezika begunskim otrokom v času vojne v Jugoslaviji. »Sprva sem poučevala otroke z jeziki bivše Jugoslavije, sčasoma pa je postalo zelo pestro, saj so se spremenili begunski tokovi, tudi znotraj Evropske skupnosti smo opazili več selitev. To delo mi je bilo v veliko veselje. Žal so skupine pri jezikovnem pouku postajale vse večje, pod črno-modro vlado celo do 25 otrok z različnim predznanjem, med njimi so bili tudi analfabeti.« Izkušena pedagoginja ta razvoj vidi kritično: »Škoda je, če država dela napake pri integraciji. Integracijo pričakujemo samo od tistih, ki prihajajo, pozabljamo pa na to, kar bi mi morali storiti za ljudi, ki jih sprejemamo – nekega dne bodo naši državljani. Zavedati se moramo, da imamo največje šanse za integracijo prav v šoli.«
Predana učiteljica je bila tudi stalna prosta sodelavka slovenske redakcije koroškega studia ORF. Pripravljala in vodila je radijske prispevke in oddaje, znana pa je predvsem iz televizijske oddaje »Dober dan, Koroška«. Skozi prvo oddajo je vodila Kornelija Vospernik, potem pa je imela televizijski »krst« Mira Grötschnig-Einspieler in ostala zvesta redakcijskemu timu dobrih 36 let. »Vsi smo skočili v mrzlo vodo, se razvijali in se tudi jezikovno šolali. Pomagali so nam izkušeni kolegi kot Horst Ogris in snemalci kot Ivan Klarič. Na delo sem se vedno natančno pripravljala, kar je del mojega značaja. Nikoli se nisem počutila tako suvereno, da bi stvari tekle kar same od sebe. Žal mi je, da nismo imeli moderacij s podnapisi v nemščini, tako da bi nam lahko sledili tudi tisti gledalci in gledalke, ki jezika ne znajo, vendar se zanimajo za teme slovenske skupnosti. To je bila morda zamujena priložnost. Sicer pa me je motiviralo dejstvo, da smo Slovenci na Koroškem dobili svojo televizijsko oddajo, da se je naš, od mnogih zaničevan, jezik prebil v ta močen medij.«
Mira Grötschnig-Einspieler se je na kmetiji svojih staršev v Zgornji vesci v Bilčovsu (p. d. pri Črniju) naučila fizično delati, zato še vedno rada vrtnari, njen mož pa je odličen kuhar. Kaj je skrivnost 40-letnega zakona s soprogom Heinzom Grötschnigom, dolgoletnim glavnim urednikom revije Alpe-Adria-Magazin? »Nikoli nisva dolgo užaljena. Pomembno je, da se pogovoriš, pa tudi če je v prepiru. Najpomembneje se mi zdi, da ne izkoriščaš partnerjevih šibkih točk.«
Življenje vsem ljudem prinaša tudi težje preizkušnje. Učiteljica in moderatorka pove: »Če rad delaš, dolgo ne čutiš, da je preveč.« Njeno telo je čutilo in ji je pokazalo, da mora zmanjšati delovne obveznosti. Tako si je v zadnjih letih zavestno vzela več časa zase. »Rada hodim v hribe in po gozdovih. Zdravje sem spet našla v naravi.« Kako pa oseba, ki je desetletja stala pred kamero, doživlja staranje? »Bitje v naši notranjosti se ne stara, stara se le telo. Zato sem si vedno rekla: Ko bom stara, želim biti videti srečna, ne pa mlada.« Mira Grötschnig-Einspieler ima za prihodnja leta veliko načrtov: obiskovala bo slovenske kulturne prireditve, potovala ter brusila znanje italijanščine, španščine, hrvaščine in angleščine. Tudi veslala bo, plezala, brala in pisala biografije. Hvaležna je za bogato življenje, kjer se je vse razvilo po naključju. Le petje je dolgo pogrešala, zato lahko upamo, da nam bo ansambel Drava, katerega članica je bila dolga leta, kmalu postregel s kakšnim vokalnim presenečenjem.
