Mira Grötschnig-Einspieler: Življenje me je bogato obdarilo 

Predana učiteljica je bila tudi stalna prosta sodelavka slovenske redakcije koroškega studia ORF. Pripravljala in vodila je radijske prispevke in oddaje, znana pa je predvsem iz televizijske oddaje »Dober dan, Koroška«. Skozi prvo oddajo je vodila Kornelija Vospernik, potem pa je imela televizijski »krst« Mira Grötschnig-Einspieler in ostala zvesta redakcijskemu timu dobrih 36 let. »Vsi smo skočili v mrzlo vodo, se razvijali in se tudi jezikovno šolali. Pomagali so nam izkušeni kolegi kot Horst Ogris in snemalci kot Ivan Klarič. Na delo sem se vedno natančno pripravljala, kar je del mojega značaja. Nikoli se nisem počutila tako suvereno, da bi stvari tekle kar same od sebe. Žal mi je, da nismo imeli moderacij s podnapisi v nemščini, tako da bi nam lahko sledili tudi tisti gledalci in gledalke, ki jezika ne znajo, vendar se zanimajo za teme slovenske skupnosti. To je bila morda zamujena priložnost. Sicer pa me je motiviralo dejstvo, da smo Slovenci na Koroškem dobili svojo televizijsko oddajo, da se je naš, od mnogih zaničevan, jezik prebil v ta močen medij.«