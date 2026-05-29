Med otroki in glasbo

Theresia Gallob izhaja iz verne slovenske družine z Brnce in je tretja od petih otrok. S starejšima bratoma Lojzetom in Marjanom, mlajšo sestro Vereno ter dvojčkoma Markom in Borisom je odraščala na kmetiji. »Stari starši so bili med vojno izseljeni; vera in zaupanje v Boga sta jih držala pokonci in se zakoreninila vanje,« pripoveduje Theresia, ki je bila že od doma vajena molitve in vpetosti v domačo župnijo. Prav to je botrovalo njeni želji, da bi postala veroučiteljica, zato je po šolanju na Ljudski šoli v Diči vasi in opravljeni Slovenski gimnaziji študirala teologijo v Salzburgu. Nato je spoznala, da jo vleče v vzgojiteljske vode, zato se je po opravljenem triletnem študiju na BAFEP v Celovcu pred 35 leti zaposlila v otroškem vrtcu Sonce. »Vsak otrok je nekaj posebnega. S svojo osebnostjo, značajem, dejstvom, da prihajajo iz različnih družinskih konstelacij, vsak prispeva edinstven delček sestavljanke, da v skupini nastane celota, sestavljanka iz mnogih delcev,« Theresia podeli navdušenje nad delom z otroki.
Želja, da bi postala vzgojiteljica in svoj čas namenila otrokom, se ji je izpolnila tako v poklicnem življenju kot tudi v prostem času, saj že od leta 2004 vodi otroško pevsko skupino Smuklce pri SPD Dobrač. »Smuklce v našem narečju pomeni jagode,« obrazloži Theresia Gallob. »Ime izvira iz tega, da imamo srečanja v prostorih družine Mikl, ki imajo kmetijo in pa tudi Erdbeerland.« Sprva je prihajalo pet deklic, sedaj pa jih je dvanajst, vse od dveh let in pol do desetih let. Vaje potekajo vsako drugo soboto po devetdeset minut do dveh ur: »V prvem delu pojemo, potem pa sledi ročno delo. Šolsko leto vedno zaključimo s sladoledom in presenečenjem,« se nasmehne Theresia. Skupina glasbeno oblikuje nedeljske maše v domači župniji in ima letne nastope kot naprimer Vigredno prireditev. Poleg petja pri prvem svetem obhajilu prihodnjo nedeljo se jim istega dne popoldne obeta nastop pri Miklovih. Theresia Gallob pripoveduje, da je pri SPD Dobrač vodila tudi mladinsko skupino Hauftre (narečno naramnice), vendar le-ta danes ne obstaja več. V domači župniji pa je tudi katehistinja oz. spremljevalka birmancev.
»V društvu si prizadevamo, da slovenski jezik ne bi utihnil, marveč zacvetel. Želimo si tudi, da bi se v našem kraju našel podmladek, ki bi se aktivno vključil v društveno življenje.« Theresia Gallob
Poleg igranja tamburice pri loških tamburaših skupaj s 23-letnim sinom Danielom je Theresia Gallob že petnajst let zagreta tekačica. Za tek jo je navdušil brat Marko, trenira pa dvakrat do trikrat na teden ter se redno udeležuje tekov na pet, deset in enaindvajset kilometrov kot na primer Kirschenblütenlauf, Altstadtlauf v Celovcu, pa tudi tekov v Gradcu. »Tek mi je v veselje, hkrati pa mi predstavlja telesno sprostitev in protiutež stresu,« pove Theresia Gallob, ki je ob svojem petdesetem jubileju pretekla polmaraton. Ljubiteljsko igra tudi šah in zelo rada gleda nogomet ter spremlja vsako sinovo tekmo. S partnerjem Vladom Posavcem, ki je električar in spreten rokodelec in ki sedaj dela v tovarni snowboardov Capita, ter s sinom Danielom Theresia zelo rada preživlja čas v naravi in na morju. Že vrsto let sodeluje tudi pri gledališki skupini SPD Dobrač, s katero najraje uprizarjajo komedije ter si vsako leto organizirajo tudi režiserja oz. režiserko iz Slovenije. Med leti 1994 in 2019 je imelo SPD Dobrač tudi mladinsko dramsko skupino. Theresia Gallob je ena od desetih odbornikov društva SPD Dobrač, ki mu predseduje Marjan Gallob, a si kljub identičnemu priimku nista v sorodu. 13. junija SPD Dobrač kot soorganizator vabi na 10. Čezmejno srečanje na Dobraču z zborom ob pol devetih zjutraj na Rožtrati. Poleg družabnega in glasbenega programa se obeta tudi sveta maša s škofom Marketzem. Ob 120. obletnici 18. oktobra pa načrtujejo veliko praznovanje v gostilni Pranger v Zmotičah. »V društvu si prizadevamo, da slovenski jezik ne bi utihnil, marveč zacvetel. Želimo si tudi, da bi se v našem kraju našel podmladek, ki bi se aktivno vključil v društveno življenje,« pravi Theresia Gallob.
