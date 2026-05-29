Med otroki in glasbo

Poleg igranja tamburice pri loških tamburaših skupaj s 23-letnim sinom Danielom je Theresia Gallob že petnajst let zagreta tekačica. Za tek jo je navdušil brat Marko, trenira pa dvakrat do trikrat na teden ter se redno udeležuje tekov na pet, deset in enaindvajset kilometrov kot na primer Kirschenblütenlauf, Altstadtlauf v Celovcu, pa tudi tekov v Gradcu. »Tek mi je v veselje, hkrati pa mi predstavlja telesno sprostitev in protiutež stresu,« pove Theresia Gallob, ki je ob svojem petdesetem jubileju pretekla polmaraton. Ljubiteljsko igra tudi šah in zelo rada gleda nogomet ter spremlja vsako sinovo tekmo. S partnerjem Vladom Posavcem, ki je električar in spreten rokodelec in ki sedaj dela v tovarni snowboardov Capita, ter s sinom Danielom Theresia zelo rada preživlja čas v naravi in na morju. Že vrsto let sodeluje tudi pri gledališki skupini SPD Dobrač, s katero najraje uprizarjajo komedije ter si vsako leto organizirajo tudi režiserja oz. režiserko iz Slovenije. Med leti 1994 in 2019 je imelo SPD Dobrač tudi mladinsko dramsko skupino. Theresia Gallob je ena od desetih odbornikov društva SPD Dobrač, ki mu predseduje Marjan Gallob, a si kljub identičnemu priimku nista v sorodu. 13. junija SPD Dobrač kot soorganizator vabi na 10. Čezmejno srečanje na Dobraču z zborom ob pol devetih zjutraj na Rožtrati. Poleg družabnega in glasbenega programa se obeta tudi sveta maša s škofom Marketzem. Ob 120. obletnici 18. oktobra pa načrtujejo veliko praznovanje v gostilni Pranger v Zmotičah. »V društvu si prizadevamo, da slovenski jezik ne bi utihnil, marveč zacvetel. Želimo si tudi, da bi se v našem kraju našel podmladek, ki bi se aktivno vključil v društveno življenje,« pravi Theresia Gallob.