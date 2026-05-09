Materinski dan s trojčki: »Bili so malo večji od moje roke.«

Mathias, Elias in Jonas so na svet kot nedonošenčki prišli tri mesece prezgodaj. Prva sta se rodila enojajčna dvojčka Mathias in Elias, nato pa še Jonas, ki je bil od vseh najbolj droben. »Malo večji od moje roke so bili, ko so prišli na svet, najmanjši je bil Jonas, ki je tehtal komaj 775 gramov. Tudi Mathias in Elias sta tehtala manj od kilograma. To je bilo zelo nepričakovano, da so prišli tako zgodaj. Želeli smo si seveda, da bom še malo dalj časa zdržala in jih donosila. Ko je pa tako prišlo, je šlo kar hitro. Drug za drugim, ni bilo časa, da bi razmišljal. Skrb je bila zelo velika. Šest dni sem ostala v bolnišnici in najvažnejše zame je bila podpora moje družine. Da sem lahko šla domov k družini, da sem pač imela zaupanje in da sem lahko govorila z njimi. Potem sem se pa tri mesece vsak dan vozila v Celovec v bolnico na oddelek in sem tako preživljala tisti čas. Na srečo sem otroke že drugi dan lahko vzela v naročje.« V bolnišnici so otroci prejemali materino mleko in pridobivali na teži. »Moje mleko je bilo zelo dragoceno za njihov imunski sistem in razvoj.« Vsi trojčki so v tem času v bolnišnici prestali operacijo kile, odtlej pa jim ni bilo treba več ležati v bolnišnici. Ko so imeli po okoli dva kilograma, sta lahko po treh mesecih Andrea in Herman svoje trojčke odnesla domov v Kot. Otroci danes obiskujejo ljudsko šolo v Šmihelu, kot jo je pred njimi že mama Andrea. Najraje imajo fantje v šoli ročno delo in telovadbo. Vsi trije trenirajo tek na smučeh.