»Ko klekljam težak vzorec, ne slišim in ne vidim kaj drugega« 

Klekljarice iz Železne Kaple poskušajo tradicijo klekljanja, ki je bila nekoč v domeni meščanskih žena, pripeljati in prirediti za današnji čas. »Danes je čipka vsakovrstna. Najdeš jo na kakšnem dirndlu, na prtu, na nakitu, ki ga največ delam, pa tudi na urah, obeskih in na križu. Čipka zlahka najde nove kontekste.« Frida svoj klekljani nakit ustvarja s srebrno žico, ovito okoli sredice iz bombaža, sicer pa so lahko nitke iz bombaža, lanu, svile ali umetnega materiala. »Spoznala sem idrijsko čipko, pa tudi tiste iz Italije, Nemčije in Belgije. In potem sem mislila, no, je bolj starodavno, ampak se da prilagoditi. Potem sem prišla na idejo, da bi se dal iz kakšne dragocene nitke izdelati tudi nakit,« pove in mi pokaže prelepo srebrno ogrlico in uhana, ustvarjena s klekljanjem. Okoli eno uro trajajo samo priprave vzorca, pritrjevanje vzorca z bucikami na valjasto rolo, štirkanje in navijanje niti na kleklje. Če pa vzorec ustvari sama, se te priprave podaljšajo še za kako uro ali več. Nato sledi klekljanje, niti se vedno križajo s parom klekljev. Frida pove, da je njen osebni rekord nad 160 parov klekljev za šal. »Ni še gotov, čeprav sem začela pred leti.« Frida pove, da je smisel za ročno delo podedovala po očetu Hubertu, ki je »veliko stvari izumil in sam izdelal.« Naslednje leto Frido čaka tako imenovano sobotno leto (sabbatical) in adaptacija hiše. Mož Franc, s Frido se poznata iz otroštva, je pred 15 leti zbolel za multiplo sklerozo in se vse teže povzpne v prvo nadstropje, kjer stanujeta. Poletna vročina mu povzroča še večje težave kot vsem ostalim, saj telo zaradi bolezni težko regulira temperaturo. »Zelo važna mi je družina in medsebojnost v družini, pa tudi, da daš tisto, kar znaš, naprej.«