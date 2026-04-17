Andreas Škof: Kmet v Rožu, pevec v Podjuni

Od leta 2006 Andreas Škof poje pri moškem pevskem zboru Vinko Poljanec. Prvič je nastopil ob 100-letnici SPD Vinko Poljanec pred dvajsetimi leti, k moškemu zboru pa ga je pritegnil brat Hanzej. Že kot otrok je pel pri otroškem zboru Danica, pozneje pa pri cerkvenem zboru v Šentprimožu, kjer sta pela tudi mama in brat. Pojeta tudi njegovi sestri.
Pri zboru Vinko Poljanec mu je všeč sproščen pristop in raznolikost pevcev – med njimi so kmetje, bančniki in profesorji. Skoraj ni tedna, ko se ob četrtkih z Moščenice pri Bilčovsu ne bi vozil tri četrt ure na vaje v Škocjan. »Včasih pomavžnam v avtu, da pravočasno pridem na vaje,« pravi Škof.
Zbor šteje 24 pevcev. Škofa še posebej veseli, da ima zbor nekaj mladih članov in da je Štefan Starz bil pripravljen od očeta Franca Starza prevzeti vodenje zbora. Pevci se radi družijo, vsako leto se odpravijo na izlet, s predsednikom Miho Lipnikom na čelu pa vsako leto julija vabijo na poletni večer.
Ko je mešani pevski zbor Bilka iz Bilčovsa leta 2013 nastopil na zborovskem natečaju Slovakia Cantat, je Andreas Škof začel peti tudi pri Bilki, saj je zboru primanjkovalo moških glasov. Tudi po natečaju je ostal njegov član. Pravi, da zboru še naprej »pomaga«. V Bilčovsu imajo vaje ob sredah, torej se vaje obeh zborov ne prekrivajo.
Drugih hobijev nima, pravi Škof, in petje mu pomeni tudi sprostitev: »S petjem v dveh zborih se odmaknem od dela, se sprostim in družim z ljudmi, četudi mi včasih od utrujenosti padajo note iz rok.«
Dvajset let je bil Škof mehanik za kmetijske stroje pri podjetju Stumpf v Grabštanju. Leta 2014 je želel zamenjati zaposlitev in dal odpoved – takoj so ga želela zaposliti tri podjetja, a Andreas je postal kmet.
Domačo kmetijo v Gluhem Lesu je prevzel brat Hanzej. Andreas naj bi sprva prevzel drugo kmetijo v bližini, a se načrt ni uresničil. Pravi, da si je nato vedno želel najeti oziroma kupiti kmetijo. Njegova partnerica Nadja je prevzela kmetijo družine Reichmann (p. d. Linči) na Moščenici. Nadja kmetije ni želela voditi sama. Razmišljali so celo, da bi nehali s kmetovanjem.
Andreas se je nato odločil, da ne bo več popravljal traktorjev in je novembra 2014 kmetijo vzel v najem. Prevzel je deset krav molznic, sčasoma pa jih je zamenjal s plemenskimi, ki dajejo več mleka. Danes ima 21 krav molznic in skupaj 45 glav goveje živine. Kmetija obsega 16 hektarjev gozda, z najetimi površinami pa obdeluje približno 30 hektarjev, večinoma travnikov ter nekaj njiv. V Branči vasi je najel še eno kmetijo, kjer redi telice. Letno kmetija proizvede približno 100.000 litrov mleka, ki ga prodaja podjetju Berglandmilch. Na Moščenici je edini kmet, ki prodaja mleko. V občini so še štirje taki kmetje, v kotmirški občini pa menda le še eden, pravi Škof.
»Ljudje so mi govorili, naj si doma uredim delavnico in tam popravljam traktorje. Tega pa nisem hotel. Z veseljem opravljam delo na kmetiji in živim za svojo kmetijo,« pravi Andreas Škof. Zelo ga moti, če starejši kmetje niso zadovoljni in mladim tarnajo, da se kmetovanje ne splača ter da naj raje počnejo kaj drugega.
Čeprav je treba krave molsti vsak dan, mu vsako leto uspe, da si privošči z družino dva- do trikrat po nekaj dni dopusta. Takrat delo prevzame mlad kmet iz občine. Škof ve, da bo delo opravil tako, kot si sam želi. Pri delu na kmetiji mu seveda pomaga tudi partnerica Nadja, z njo ima dve hčerki. Na Moščenici ga še posebej veseli močna vaška skupnost.
Vigredni koncert v znamenju 120. obletnice društva bo v soboto, 18. aprila, ob 20. uri, v K3 v Škocjanu. Nastopajo: MoPZ Vinko Poljanec, MePZ Sele, Kvartet Nomos in Jauntals Stimmen.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi