Andreas Škof: Kmet v Rožu, pevec v Podjuni

Andreas se je nato odločil, da ne bo več popravljal traktorjev in je novembra 2014 kmetijo vzel v najem. Prevzel je deset krav molznic, sčasoma pa jih je zamenjal s plemenskimi, ki dajejo več mleka. Danes ima 21 krav molznic in skupaj 45 glav goveje živine. Kmetija obsega 16 hektarjev gozda, z najetimi površinami pa obdeluje približno 30 hektarjev, večinoma travnikov ter nekaj njiv. V Branči vasi je najel še eno kmetijo, kjer redi telice. Let­no kmetija proizvede približno 100.000 litrov mleka, ki ga prodaja podjetju Bergland­milch. Na Moščenici je edini kmet, ki prodaja mleko. V občini so še štirje taki kmetje, v kotmirški občini pa menda le še eden, pravi Škof.