Kirurg Jurij Gorjanc bo predaval v Selah: Pacientom je treba dajati strokovnost in empatijo

Biti zdravnik zame pomeni postaviti paciente na prvo mesto. Zato mi je primarno klinično delo. Ponosen sem tudi na 600 helikopterskih reševalnih akcij v Avstriji in Sloveniji, kjer sem prisostvoval kot urgentni zdravnik, ter na odprave v visokogorje kot na primer na zdravniško spremljanje slovenskega smučarja Davorina Karničarja pri prvem smučanju z Everesta leta 2000 in na osvojitev osemtisočaka Broad Peak. Akademska pot mi tudi veliko pomeni, ker na ta način raziskujemo in izboljšujemo metode zdravljenja. Sem docent na Univerzi v Ljubljani in član angleške družbe Royal College of Surgeons, v naslednjem letu bom zaključil delovni tečaj na Harvardu Masters of Business Administrations za vodenje kirurških skupin.