»Kanadčanka« vodi skupino v jaslih Mohorjeve

»Dokler sem še mlada, bi rada poskusila kaj novega, to so bile moje misli takrat. Tudi moj fant Julian, ki se izobražuje za gozdarja, je hotel kdaj delati v tujini in nastala je ideja enoletnega bivanja v Kanadi,« pove Kazianka. V službi se je torej dogovorila za pavzo enega leta. Vera se je prijavila pri agenciji za »au pair«. »Po uspešni prijavi decembra 2024 sem v štirih mesecih imela spletne pogovore s 30 družinami, konec aprila sem končno naletela na družino MacDonald, kjer sem se počutila dobro in tudi oni so bili navdušeni nad menoj. Medtem ko se je Julian že julija odpravil v Kanado na neko kmetijo, sem jaz 6. avgusta 2025 začela svojo pustolovščino v Kanadi. Letela sem v Kamloops, kjer sta me prišli iskat mama gostujoče družine Sara in punčka Piper, ki je stara osem let. Nato sem spoznala še družinskega očeta Scotta in sina Wyatta, starega enajst let. Starša sta oba zaposlena v istem podjetju in delata od zjutraj do ponoči štirikrat na teden. Zaradi tega sem tudi jaz imela urnik štiri dni dela in štiri dni prosto. Delo je bilo zelo raznoliko – kuhanje, igranje z otrokoma, voziti ju na razne klubske aktivnosti, spremljanje v šolo in še toliko več. Prosti čas sem večinoma preživljala s potovanjem, v naravi in srečevanjem z drugimi »au pair« kolegicami v istem mestu. Moj fant Julian je bil sprva oddaljen štiri province, to je približno 32-kratna površina Avstrije. Decembra pa se je preselil in delal v moji bližini in tako sva lahko tudi skupaj preživljala čas. Viški leta v Kanadi so pa zagotovo bili kampiranje z družino v Rocky Mountains, doživljanje hude zime na severu pri –30 stopinjah Celzija, s tem povezano tudi ogled severnega sija in vožnja s sankami, ki jih vlečejo haskiji, dopust za Spring Break v Mehiki in zaključni roadtrip julija z Julianom od zahoda do vzhoda Kanade. Prevozila sva okoli 10.000 kilometrov,« z navdušenjem pripoveduje Vera Kazianka. Po zelo emocionalnem slovesu od družine in Kanade je septembra 2026 zopet prevzela funkcijo voditeljice v jaslih.