Izidor Čertov je gasilec brez meja

»V Hamburgu smo bili nekega večera obveščeni, da je nekdo na javnem mestu nastavil bombo. Prišli smo na avtobusno postajo, kjer smo v steklenicah našli zeleno tekočino. Nastavljena je bila tudi ura, ki je odštevala čas. Morali smo čakati v zasedi, da bi bili v primeru eksplozije na varnem, a bi lahko hitro ukrepali. Ko pa se je odmerjeni čas iztekel, se ni zgodilo nič. Izkazalo se je, da je bila bomba lažna in je bila vse skupaj le past,« se spominja Izidor. Sodeloval je tudi pri gašenju ogromne kontejnerske ladje in pa pri gašenju požarov raznih stopenj, reševanju ljudi iz avtomobilov (po prometnih nesrečah) ter pomagal oškodovanim po neurjih. Izidor Čertov dodaja, da ko prejmeš klic v sili, večinoma ne veš, kaj te čaka, in na prizorišču prvih nekaj minut vlada kaos. Žal ni vedno srečnega konca, ljudje včasih tudi izgubijo življenje, vendar Izidor Čertov pravi, da je teh primerov zelo malo in obsegajo zgolj en procent vseh intervencij. »Kot gasilec vidiš, kaj vse se lahko zgodi in potemtakem se zavedaš, da lahko vsak dan praznuješ, da si na tem svetu.« Gasilci so pri reševanju včasih tudi sami izpostavljeni nevarnosti in nase vzamejo tveganje. »Ko smo gasili hišo, v kateri je gorelo, se je sesula stena, pred katero smo stali,« pripoveduje Izidor. »Pri drugi intervenciji pa sva bila s kolegom gasilcem na balkonu, drevo se je naslanjalo na hišo. Nenadoma se je drevo zrušilo naravnost na balkon,« pomni Izidor, a dodaja, da so se on in njegovi kolegi vselej zdravi in nepoškodovani vrnili domov, kar je najvažneje.