Izidor Čertov je gasilec brez meja

»Leta 2011 sva bila z bratom Dominikom za veliko noč pri nekem gasilcu na šunki in predlagal je, naj postaneva gasilca. Takrat sem prvič pomislil, da bi šel h gasilcem,« pripoveduje Čertov. »Nato naju je še prijatelj Roland povabil, naj se jim pridruživa, in tako je bila odločitev sprejeta.« Čertov je postal gasilec v Selah. Od tedaj naprej ga je spremljalo prostovoljstvo, ne glede na to, kam se je preselil. Študiral je medijsko-komunikacijsko svetovanje v St. Pöltnu, kjer je spoznal svojo bodočo ženo in bil tudi tam dejaven gasilec, ko pa se je z ženo službeno preselil v Hamburg, je njegova gasilska kariera doživela višek intervencij – v treh letih jih je imel kar tristo.
»V Hamburgu smo bili nekega večera obveščeni, da je nekdo na javnem mestu nastavil bombo. Prišli smo na avtobusno postajo, kjer smo v steklenicah našli zeleno tekočino. Nastavljena je bila tudi ura, ki je odštevala čas. Morali smo čakati v zasedi, da bi bili v primeru eksplozije na varnem, a bi lahko hitro ukrepali. Ko pa se je odmerjeni čas iztekel, se ni zgodilo nič. Izkazalo se je, da je bila bomba lažna in je bila vse skupaj le past,« se spominja Izidor. Sodeloval je tudi pri gašenju ogromne kontejnerske ladje in pa pri gašenju požarov raznih stopenj, reševanju ljudi iz avtomobilov (po prometnih nesrečah) ter pomagal oškodovanim po neurjih. Izidor Čertov dodaja, da ko prejmeš klic v sili, večinoma ne veš, kaj te čaka, in na prizorišču prvih nekaj minut vlada kaos. Žal ni vedno srečnega konca, ljudje včasih tudi izgubijo življenje, vendar Izidor Čertov pravi, da je teh primerov zelo malo in obsegajo zgolj en procent vseh intervencij. »Kot gasilec vidiš, kaj vse se lahko zgodi in potemtakem se zavedaš, da lahko vsak dan praznuješ, da si na tem svetu.« Gasilci so pri reševanju včasih tudi sami izpostavljeni nevarnosti in nase vzamejo tveganje. »Ko smo gasili hišo, v kateri je gorelo, se je sesula stena, pred katero smo stali,« pripoveduje Izidor. »Pri drugi intervenciji pa sva bila s kolegom gasilcem na balkonu, drevo se je naslanjalo na hišo. Nenadoma se je drevo zrušilo naravnost na balkon,« pomni Izidor, a dodaja, da so se on in njegovi kolegi vselej zdravi in nepoškodovani vrnili domov, kar je najvažneje.
Kot gasilec vidiš, kaj vse se lahko zgodi in potemtakem se zavedaš, da lahko vsak dan praznuješ, da si na tem svetu. Izidor Čertov
V svojem življenju je bil Izidor Čertov udeležen že pri 700 intervencijah. Največ je požarov, pogosto pa se zgodi, da do klica v sili pride tudi zgolj zaradi aktivirane naprave za merjenje dima. Čertov pravi, da do največ intervencij pride popoldne ali zvečer, ko so ljudje doma in kaj hitro pride do nepazljivosti ali nesreče in se v kuhinji kaj vname. Najvišja statistika intervencij je okrog božiča in novega leta – Izidor Čertov poroča, da takrat pride do največ požarov, tudi zaradi pirotehnike – in pa poleti zaradi neurij in suše. »Gasilci močno opažamo posledice podnebnih sprememb pri našem delu – neurja in suše so vse hujše,« pravi Izidor Čertov. »Lani se je vnelo polje blizu Možberka in je celo pogorelo.«
Izidor Čertov je lani prevzel vodstvo očetove oglaševalske agencije Würcher Media. Agencija za podjetja, kot sta Bauhaus in Deichmann, pripravlja celovite oglaševalske rešitve, od grafičnega oblikovanja in priprave vizualnih materialov do tiska, izdelave promocijskih elementov in drugih oglaševalskih izdelkov. Agencija ima 16 sodelavcev. V prostem času Izidor že osmo leto trenira CrossFit in tudi tekmuje, pozimi igra hokej na ledu, poleti pa rad kolesari, vesla ali pleza v gorah. Telesna pripravljenost je zelo pomembna tudi pri gasilstvu. Po usposabljanju na gasilski deželni šoli je Izidor lani opravil gasilsko maturo in sedaj kot skupinski komandant vsako sredo organizira gasilske vaje v Šentrupertu ter požarne simulacije. »Najlepše je, ko lahko ljudem pomagaš. Vedno se zelo razveselijo, ko jim prideš na pomoč,« pravi Izidor in prisrčno vabi nove članice in člane, da se pridružijo prostovoljnim gasilcem.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi