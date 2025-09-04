Hotela je predati kmetijo, ki bi jo otroci radi prevzeli

Elisabeth bo na Coppli kaši razstavljala svoje kmetijske izdelke, ki jih pridelujejo na biološki kmetiji Miklau v Lepeni. Z možem Zdravkom je Elisabeth ob vstopu v penzijo predala sinu Stefanu pred dvema letoma vodstvo kmetije, na kateri živi sin tudi s svojo partnerko Anjo in tremi otroki. Anja pa dela in vodi kmetijo, ki jo je sama prevzela doma. Elisabeth in Zdravko sta Stefanu kot »stara kmeta« v pomoč.
Glavni stebri kmetije s 500-letno tradicijo so gozdarstvo, razrez lesa, živinoreja in prodaja mesa ter izdelava pridelkov. Preden je prišla k Miklauu, je učila gospodinjske predmete na poklicnih šolah v Beljaku in Celovcu, odraščala pa je v Železni Kapli v povsem nemško govoreči družini. Čeprav je sprva želela v svet, se je kmalu preselila v Lepeno ter se z veseljem naučila slovenskega narečja in jezika.
Umiranje manjših kmečkih gospodarstev, birokracija in nadzor nad delom, podnebne spremembe in nizke prodajne cene so težave, ki ogrožajo varnost in otežkočajo delo kmetic in kmetov. O tem Elisabeth zelo izčrpno in z ozaveščenostjo pripoveduje. Pravi, da se npr. za skromno količino izdelkov, ki jo proizvaja, ne splača spuščati v pedanten in obsežen proces protokoliranja, za katerega je treba, če vodiš biološko kmetijo, povrhu še plačati. Zaradi tega mnogi opuščajo proizvodnjo.
Letos je cela okolica imela težave z sušo in s tem pomanjkanje krme za živali. Elisabeth opaža skrajna obdobja suše in dežja, ki so za kmete hitreje usodna. Tudi fenomen lubadarja je povezan s podnebnimi spremembami, monokulturno prakso gozdarstva in pomanjkljivo skrbjo za gozd. Vse težave se prepletajo v kompleksno situacijo.
Potrebni stroji močno olajšajo delo, hkrati pa se dragi stroji v končnem rezultatu pri nas ne kažejo. Cena za govedino, za katero pridelujemo krmo, namreč ostaja ista.
Izdelanih predlogov za reševanje teh obsežnih in prepletenih težav Elisabeth ni mogla dati. Za kmete od političnih zastopnikov ali drugih pristojnih pogosto ne pridejo zadovoljivi pristopi za rešitev. Zato se je 60 kmetij, ki so se s takšnimi težavami hotele soočiti skupaj, kmalu po vstopu Avstrije k EU združilo v društvo Coppla kaša. Kot ena prvih takšnih kmečkih iniciativ prireja izobraževalne prireditve, kjer si ali med sabo izmenjavajo znanje ali pa povabijo strokovnjaka za kakšno področje. Izhajajoč iz takšnih izmenjav, pravi Elisabeth, so ustanovili energetsko skupnost, s katero načrtujejo skupno oskrbo s fotovoltaično energijo. Še ena praktična naložba so razni stroji, ki so za uporabo na voljo vsem članom društva. Društvo služi kot platforma za skupno lotevanje projektov, perečih vprašanj in realizacije idej. Enkrat letno pa prirejajo priljubljen praznik, kjer se z izdelki predstavijo širši javnosti.
Tema letošnjega praznovanja »Sind wir Bauern Freiwild?« postavlja vprašanje, ali bodo kmetje sami prevzeli odgovornost za svojo prihodnost ali pa bodo pustili, da odločajo tisti, ki niso neposredno povezani z vsakodnevnim delom na kmetijah.
Elisabeth je vesela, da dobiva lastno penzijo in da je mož brez pomislekov privolil, da plačuje socialno zavarovanje tudi zanjo, kar v preteklosti ni bilo tako običajno. Ženske so bile zavarovane le po možu, ki je praviloma gospodar kmetije, kar jih je postavljalo v veliko odvisnost.
