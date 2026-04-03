Charly Beiersdorf je poštar s srcem za ljudi

Dandanes je mnogo ljudi osamljenih. Poštar Charly je včasih bil tudi edini, ki še stopi v hišo, pride na obisk. Pripoveduje, da je že rešil starejše ljudi, ki po padcu v stanovanju niso več prišli na noge. »Pošta zame ni bila poklic, bila je poklicanost. Sploh starim ljudem nikoli ne morem reči 'ne'. Pa kako hvaležni so ljudje in radodarni. Vsak dan bi lahko trikrat jedel na poti,« je hvaležen. Zadnji tedni slovesa pred upokojitvijo so bili težki. »Nekateri se jočejo, ker se bojijo, da nihče ne bo prišel več v hišo,« je žalosten Charly. »Za mnoge sem bil tudi neke vrste duhovni spremljevalec in spovednica. Včasih imam občutek, da je ta ali oni bolj zaupal meni kot lastnim otrokom.« Charly dostavlja tudi Novice. »Bralci jih nestrpno čakajo. Če se kdaj zatakne in Novic do petka ni, je za nekatere katastrofa. »Če ni Novic, je hudič,« pravi Charly, ki v Novicah najprej pogleda čestitke in rubriko šport.