Larissa Dumpelnik med jezikom in umetnostjo

Skupaj sta prijateljici čez poletje ustvarjali pri Kovaču v Mlinčah, na domačiji Juliinega moža Jonatana Wakouniga. »Celo poletje je bilo za naju polno umetnosti.« Na vprašanje, ali skupno slikanje pomeni, da se je prva lotila platna z leve, druga pa z desne strani, Larissa pritrdi. »Malo sva se dogovorili, katere barve želiva vključiti. Odločili sva se za petrolno modro, za naravne barve, a tudi za neonske barve, polne življenja. Prva skupna slika nama ni bila prav všeč, tako da sva potem šli v popolnoma drugo smer. Mogoče nama je prav zato tako dobro uspelo, ker nimava popolnoma različnih stilov.« Julia in Larissa na svoji prvi razstavi poleg slik razstavljata tudi skup­ne fotografije, nastale s postopkom dvojne ekspozicije. Pri tem se že uporabljen del fotografskega filma dvakrat izpostavi svetlobi. Tako se dve različni podobi zlijeta v eno fotografijo. »Glavni cilj skupne razstave je ta, da ljudje ob najini umetnosti najdejo odgovor na vprašanje, kaj njim pomeni dom oz. domovina. Če bodo po razstavi razmišljali o tem, sva dosegli svoj cilj.« In kaj domovina pomeni Larissi Dumpelnik? »Zame je domovina družina, narava, ja, tudi kraj, v katerem sem doma.« Skupna razstava je na ogled do konca decembra.