Larissa Dumpelnik med jezikom in umetnostjo

Postaje otroštva Larisse Dumpelnik so Globasnica, Šteben, »kjer sem veliko časa preživela pri babici«, Železna Kapla in Pliberk. Oče Franz je voznik avtobusa, mama Melita, ki prihaja z Raven v Sloveniji, pa dela pri Glocku v Borovljah. Ljudsko šolo je Larissa, ki ima še mlajšega brata Renata in sestro Selino, obiskovala v Pliberku in Globasnici, šolanje je nadaljevala na Alpsko-jadranski gimnaziji v Velikovcu, maturirala je na WIMO. Prav tako v Celovcu je končala študij slovenistike in anglistike. Med študijem na Alpsko-jadranski univerzi se je preko skupne prijateljice Karin spoprijateljila z Julio Spitzer iz Hodiš. Pred šestimi leti se je kot profesorica slovenskega in angleškega jezika zaposlila na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. S partnerjem Nikom Polzerjem, njegovimi starši in sestro živi na Veselah pri Zablaškem jezeru.
Larisso je že od mladosti zanimala likovna umetnost in je v prostem času redno slikala. Pred letom dni je začela tudi fotografirati. Letos aprila je Larisso in Julio Spitzer poklicala prijateljica Natalija Hartmann, ali bi ju jeseni zanimala skupna razstava v pliberškem kulturnem domu. »Rekli sva ji, da bi radi sodelovali pri tem. Potem sva nekaj časa razmišljali, ali bi ustvarjali vsaka posebej za to skupno razstavo ali pa se dejansko lotili skupnega ustvarjanja.« Vmes so prišle še priprave na Juliino poroko, »in je bilo tudi s tem zelo veliko dela«, pravi Larissa Dumpelnik. »Potem sva enostavno šli v trgovino po platna in barve ter preprosto poskusili, kaj bo nastalo.«
»Glavni cilj razstave je ta, da ljudje ob najini umetnosti najdejo odgovor na vprašanje, kaj njim pomeni dom oz. domovina. Če bodo po razstavi razmišljali o tem, sva dosegli svoj cilj.« Larissa Dumpelnik
Skupaj sta prijateljici čez poletje ustvarjali pri Kovaču v Mlinčah, na domačiji Juliinega moža Jonatana Wakouniga. »Celo poletje je bilo za naju polno umetnosti.« Na vprašanje, ali skupno slikanje pomeni, da se je prva lotila platna z leve, druga pa z desne strani, Larissa pritrdi. »Malo sva se dogovorili, katere barve želiva vključiti. Odločili sva se za petrolno modro, za naravne barve, a tudi za neonske barve, polne življenja. Prva skupna slika nama ni bila prav všeč, tako da sva potem šli v popolnoma drugo smer. Mogoče nama je prav zato tako dobro uspelo, ker nimava popolnoma različnih stilov.« Julia in Larissa na svoji prvi razstavi poleg slik razstavljata tudi skupne fotografije, nastale s postopkom dvojne ekspozicije. Pri tem se že uporabljen del fotografskega filma dvakrat izpostavi svetlobi. Tako se dve različni podobi zlijeta v eno fotografijo. »Glavni cilj skupne razstave je ta, da ljudje ob najini umetnosti najdejo odgovor na vprašanje, kaj njim pomeni dom oz. domovina. Če bodo po razstavi razmišljali o tem, sva dosegli svoj cilj.« In kaj domovina pomeni Larissi Dumpelnik? »Zame je domovina družina, narava, ja, tudi kraj, v katerem sem doma.« Skupna razstava je na ogled do konca decembra.
Larissa Dumpelnik se je za študij slovenščine odločila, »da bi ohranila slovenski jezik«. A tudi zato, da bi učencem, »sploh tistim, ki na našo šolo prihajajo iz Slovenije«, postalo jasno, da »ni samoumevno, da tukaj na Koroškem lahko govorimo slovensko, da skoraj vsak učitelj obvlada slovenski jezik.« Med študijem je vsa leta delala v velikovški kavarni Caffe Latte: »Bila sem študentka, ki je enostavno želela študij zaključiti in čimprej iti na delo. Sem že uživala med študijem, potovala in tako naprej, ampak ne v primerjavi z drugimi študenti, ki vsak teden praznujejo.« Ko ne slika ali fotografira, se Larissa v prostem času ukvarja s plezanjem, kolesarjenjem in pohodništvom, »zelo rada sem v naravi«.
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