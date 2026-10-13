Bivši profesor praznuje letos kar cel kup osebnih jubilejev

»Spomnim se, da smo v 60. letih pri naši domači hiši, po domače »Mark«, takrat še imeli kmetijo, krave in konja, kjer sva s sestro Olgo morala pomagati na polju. Doraščala sva skupaj z materjo Marico, z očetom Slavkom in s staro mamo Terezijo, ki se je rodila leta 1900. S prijatelji iz okolice smo vedno igrali nogomet, igrali smo se z matadorjem - to je leseni prednik Lega ̣- in mikado, v Bekštajnu pa sem tudi igral šah. Dobro se še spominjam, da smo kot otroci tri tedne bivali v hišah z vrstniki iz okolice v Savudriji. Videti morje je bilo takrat nekaj čisto posebnega, saj ga nihče ni poznal. Takrat se je že videlo, da sva z Olgo bila edina iz naše generacije, ki sva govorila slovensko. Iz starejše generacije Brnčanov ni nihče več otrokom predajal slovenščino naprej, pri nas doma pa smo govorili izključno v slovenščini,« pripoveduje Marjan Gallob. Leta 1974 je Gallob maturiral na gimnaziji Perau v Beljaku. Po opravljeni maturi se je odpravil na Dunaj, kjer je doštudiral matematiko in zgodovino. Leta 1981 je torej začel svojo poklicno pot kot profesor matematike, zgodovine in informatike na gimnaziji Lerchenfeld v Celovcu, kjer je poučeval do leta 2020, nato je šel v zasluženi pokoj. Poleg tega je bil tudi zaposlen 24 let na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Poleg službenega življenja se je v vseh teh letih tudi širila Gallobova družina na Brnci. Skupaj z ženo Milico, s katero je poročen od leta 1989, ki je tudi bila po poklicu profesorica in je skupaj z Marjanovo sestro Olgo poučevala na Slovenski gimnaziji, sta dobila tri sinove. Najstarejši Stefan živi v Gozd Martuljku v Sloveniji in ima že dva otroka, Aniko in Nikolaja. Maksi je šel po očetovih stopinjah in kot profesor telovadbe in slovenščine poučuje na gimnaziji v Gradcu. Najmlajši Fabian pa živi zraven domačije na Brnci v lastni hiši in skrbi za red na domačiji in v gozdu.