Bivši profesor praznuje letos kar cel kup osebnih jubilejev

»Spomnim se, da smo v 60. letih pri naši domači hiši, po domače »Mark«, takrat še imeli kmetijo, krave in konja, kjer sva s sestro Olgo morala pomagati na polju. Doraščala sva skupaj z materjo Marico, z očetom Slavkom in s staro mamo Terezijo, ki se je rodila leta 1900. S prijatelji iz okolice smo vedno igrali nogomet, igrali smo se z matadorjem - to je leseni prednik Lega ̣- in mikado, v Bekštajnu pa sem tudi igral šah. Dobro se še spominjam, da smo kot otroci tri tedne bivali v hišah z vrstniki iz okolice v Savudriji. Videti morje je bilo takrat nekaj čisto posebnega, saj ga nihče ni poznal. Takrat se je že videlo, da sva z Olgo bila edina iz naše generacije, ki sva govorila slovensko. Iz starejše generacije Brnčanov ni nihče več otrokom predajal slovenščino naprej, pri nas doma pa smo govorili izključno v slovenščini,« pripoveduje Marjan Gallob. Leta 1974 je Gallob maturiral na gimnaziji Perau v Beljaku. Po opravljeni maturi se je odpravil na Dunaj, kjer je doštudiral matematiko in zgodovino. Leta 1981 je torej začel svojo poklicno pot kot profesor matematike, zgodovine in informatike na gimnaziji Lerchenfeld v Celovcu, kjer je poučeval do leta 2020, nato je šel v zasluženi pokoj. Poleg tega je bil tudi zaposlen 24 let na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Poleg službenega življenja se je v vseh teh letih tudi širila Gallobova družina na Brnci. Skupaj z ženo Milico, s katero je poročen od leta 1989, ki je tudi bila po poklicu profesorica in je skupaj z Marjanovo sestro Olgo poučevala na Slovenski gimnaziji, sta dobila tri sinove. Najstarejši Stefan živi v Gozd Martuljku v Sloveniji in ima že dva otroka, Aniko in Nikolaja. Maksi je šel po očetovih stopinjah in kot profesor telovadbe in slovenščine poučuje na gimnaziji v Gradcu. Najmlajši Fabian pa živi zraven domačije na Brnci v lastni hiši in skrbi za red na domačiji in v gozdu.
»Letos praznujem tudi pet važnih jubilejev. Pred desetimi leti let sem prenehal poučevati v Šentpetru, 30 let je minilo, odkar sem padel z drevesa in si zlomil vretence, 60 let pa od takrat, ko sem šel v prvi razred gimnazije Perau v Beljaku. Letos sem obhajal tudi svoj osebni 70. jubilej. Kar pa me še prav posebej veseli, pa je, da lahko letos praznujemo 120. obletnico kulturnega društva SPD Dobrač,« pove Marjan Gallob.
»Na 120. obletnici društva SPD Dobrač nastopajo Vokalna skupina Oktakord, Tamburaški ansambel Loče, Hartmann´ce, Bernarda in Valentina Inzko-Fink, Faakersee Klang in mladi akzent, čaka pa vas tudi posebno presenečenje.«
Poleg predsedniške funkcije, ki jo je od predhodnika Hanzija Ojtzla prevzel leta 1984, tudi že večno sodeluje kot važen steber pri gledališki skupini, kjer je tudi dostikrat že igral glavno vlogo. »Društvo se je leta 1906 uradno ustanovilo, takrat še pod imenom Slovensko tamburaško in pevsko društvo Dobrač. Leta 1938 je bilo društveno delovanje prekinjeno zaradi nacizma, po drugi svetovni vojni pa so zopet nadaljevali s kulturnim delovanjem in preimenovali društvo v SPD Dobrač. Od leta 1984 naprej je do danes imela odrasla igralska skupina 14 premier in 122 nastopov. Igralska skupina je leta 1989 prejela s strani avstrijskega ministrstva za kulturo odlikovanje za uprizoritev predstave »Sence«. Od leta 1996 do leta 2019 smo imeli vedno spet mladinske igralske skupine. Zadnja mladinska igralska skupina je leta 2019 prejela v Pionirskem domu potujočo nagrado za prvo mesto na 17. otroškem festivalu gledaliških sanj, ki je še vedno niso vrnili. Poleg tega je Theresia Gallob leta 2019 zopet oživela mladinsko skupino Smuklce, ki je že prej do leta 2014 aktivno pela in nastopala ter družila slovensko govoreči naraščaj, ki ga bo vedno manj. Ponosen sem, da smo tudi tesno povezani z vrhunsko pesnico Mili Hrobath. Naslednje leto bo pa zopet jubilej, uspešna stalnica društva »koncert in branje« pri Gamsu bo stara že deset let,« pripoveduje Marjan Gallob, ki prisrčno vabi na 120. obletnico SPD Dobrač, ki bo v soboto, 17. oktobra, ob 19.30 pri Prangarju v Zmotičah.
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