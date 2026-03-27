Annemarie Kraiger: »Če morem, vedno pomagam«

Že dvakrat je Annemarie Kraiger na prazniku močke v Šmihelu osvojila glavno nagrado, saj je bila prav njena močka izbrana kot najboljša od 20 močk. »Uporabljam le jajca naših kokoši, ki jih pobere moj vnuk Felix. Jajca skuham, jih dam v posodo in jih zmečkam. Dodam le malo kisa in več olja, hren, vodo in sol. Hrena ne naribam, s kuhinjskim strgalnikom ga natrgam.« Tako nastane močka, jajčna solata s hrenom, ki pri velikonočni malici na južnem Koroškem ne sme manjkati na mizi. Letos Annemarie Kraiger svoje močke ne bo prijavila za ocenjevanje: »Da ne bi kdo rekel, da je zadeva podkupljena,« se nasmehne zavzeta pomočnica društva Lebensraum Petzenland–Peca, v katerem delujejo angažirani ljudje okoli predsednice Doris-Grit Schwarz. Če želite, da bo vašo varianto močke ali vašo pogačo ocenila strokovna žirija, ju morate v soboto pred praznikom do 9.30 pripeljati v trgovino Gšeft v Šmihelu.
Rada delam za ljudi okoli sebe, da imajo vsi kaj od tega. Družbi je treba tudi kaj vrniti. V društvu sem bolj tista, ki skrbi za kuhinjo in opravi delo, ko je treba zavihati rokave. Z organizacijo se ukvarjam manj. Annemarie Kraiger
Annemarie se je rodila na Suhi, v naselju med Šmihelom in Letino ob vznožju Libiča. »Otroštvo je bilo lepo. Odraščala sem med fanti na vasi in kot deklica sem se morala kmalu naučiti uveljaviti,« se nasmehne Annemarie, ki ima še starejšega brata Walterja. Rodila se je pri Bradahu mami Inge, roj. Duller (81), in očetu Folteju Bradahu (88). Doma so imeli manjšo kmetijo, oče pa je bil zaposlen na občini.
Po šolanju se je Annemarie pri Carinthii v Celovcu izučila za knjigotržko, že od nekdaj je rada brala. Kmalu po vajeništvu se ji je rodila starejša hčerka Yvonne (39). Ker je bilo dela za knjigotržce vse manj, se je izobrazila za maserko in bila 14 let samostojna. Pomagala je številnim ženskam z bolečinami po raku dojk, izvajala je limfno drenažo. Bila je tudi maserka članske ekipe Slovenskega atletskega kluba. Danes je že upokojena. Svoj studio je imela v Strpni vasi, kjer je po poroki živela z možem Kurtom (58), ki je takoj posvojil hčerko Yvonne, ki jo je Annemarie imela iz prejšnje zveze. Zakonca dolgo nista mogla imeti skupnih otrok, nato pa je Annemarie nenadoma zanosila. Tako sta se rodila danes dvaindvajsetletna dvojčka Florian in Mathias. »Mož je rekel, da je vedel, zakaj je gradil tako veliko hišo.«
Družina je sprva živela v Strpni vasi pri Svačiču, na moževi kmetiji, kjer še danes skrbi mož za več kot 100 glav govedi. Kasneje so se preselili nazaj na Suho, da bi Annemarie lahko pomagala staršema. Otrokom je želela predati vrednote empatije in sočutja do sočloveka. Hčerka Yvonne je danes socialna pedagoginja, Florian je inštalater in pomaga na kmetiji, Mathias pa kot reševalec pomaga drugim. »Včasih se moram malo zadržati,« pravi Annemarie, ki »bi naredila vse za ljudi okoli sebe.«
Zato je aktivna v društvu Lebensraum Petzen–Peca, kjer je ob prazniku repice jeseni vodila kuhinjo in skrbi za izvrstne zrezke, obložene s krompirjem. »Jozej Blažej in Doris-Grit Schwarz sta me pritegnila k društvu in zelo mi je všeč. Rada delam za ljudi okoli sebe, da imajo vsi kaj od tega. Treba je družbi tudi kaj vrniti,« je prepričana Annemarie Kraiger. Prek teh prireditev v zavesti ostajajo tudi slovenske narečne besede, kot sta močka in repica. Annemarie pravi, da je lastnim otrokom predala tudi slovenski jezik. »Še moja babica je govorila izključno slovensko. Jezik, ki je že tukaj, naj ne usahne.« Annemarie Kraiger opaža, da je danes težje motivirati mlade za delo v društvih. »V prostem času imajo preveč stresa, veliko časa jim vzamejo telefoni.« Njena strast sta morje in Hrvaška, kamor se vsako leto vrača – najdlje je že bila v Splitu. Rada bere strokovno literaturo. Trenutno bere knjigo o demenci, včasih pa tudi Glattauerja. Praznik močke v Šmihelu se bo začel v nedeljo ob 9.45 z blagoslovom presencev. Čaka raznolik velikonočni trg s sedemnajstimi stojnicami in kulinariko.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi