Annemarie Kraiger: »Če morem, vedno pomagam«

Zato je aktivna v društvu Lebensraum Petzen–Peca, kjer je ob prazniku repice jeseni vodila kuhinjo in skrbi za izvrstne zrezke, obložene s krompirjem. »Jozej Blažej in Doris-Grit Schwarz sta me pritegnila k društvu in zelo mi je všeč. Rada delam za ljudi okoli sebe, da imajo vsi kaj od tega. Treba je družbi tudi kaj vrniti,« je prepričana Annemarie Kraiger. Prek teh prireditev v zavesti ostajajo tudi slovenske narečne besede, kot sta močka in repica. Annemarie pravi, da je lastnim otrokom predala tudi slovenski jezik. »Še moja babica je govorila izključno slovensko. Jezik, ki je že tukaj, naj ne usahne.« Annemarie Kraiger opaža, da je danes težje motivirati mlade za delo v društvih. »V prostem času imajo preveč stresa, veliko časa jim vzamejo telefoni.« Njena strast sta morje in Hrvaška, kamor se vsako leto vrača – najdlje je že bila v Splitu. Rada bere strokovno literaturo. Trenutno bere knjigo o demenci, včasih pa tudi Glattauerja. Praznik močke v Šmihelu se bo začel v nedeljo ob 9.45 z blagoslovom presencev. Čaka raznolik velikonočni trg s sedemnajstimi stojnicami in kulinariko.