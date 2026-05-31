Albert Schorli: Življenje s pesmijo

Albert Schorli se je rodil 8. aprila 1957 v Železni Kapli, kjer je obiskoval ljudsko in glavno šolo. Ko je bil star 14 let, sta mu umrla starša. Nato je nekaj let živel pri polsestri v Remšeniku. V Celovcu se je učil za mehanika tovornjakov v Celovcu in se nato zaposlil v tem poklicu v Velikovcu pri podjetju Edelhof. Po nekaj letih se je podjetje preselilo v Celovec in tam je Schorli potem 38 let vozil tovornjak za odpadke in smeti.