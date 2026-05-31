Albert Schorli: Življenje s pesmijo

Albert Schorli se je rodil 8. aprila 1957 v Železni Kapli, kjer je obiskoval ljudsko in glavno šolo. Ko je bil star 14 let, sta mu umrla starša. Nato je nekaj let živel pri polsestri v Remšeniku. V Celovcu se je učil za mehanika tovornjakov v Celovcu in se nato zaposlil v tem poklicu v Velikovcu pri podjetju Edelhof. Po nekaj letih se je podjetje preselilo v Celovec in tam je Schorli potem 38 let vozil tovornjak za odpadke in smeti.
Kultura ga je zanimala že v mladosti. Pristopil je domačemu društvu Zarja in pri folklorni skupini plesal dobrih deset let. Tam je plesal s svojo današnjo ženo Gertrud, rojeno Rozman, in še danes plešeta na veselicah, pravi. S folklorno skupino so tedaj veliko nastopali in tudi potovali po drugih državah, med drugim po Sloveniji, Italiji, Franciji in Švici. Zadnji nastop so imeli leta 2011 ob 40-letnici folklorne skupine Železna Kapla.
Leta 1983 se je poročil in z ženo Gertrud živi v Beli pri Železni Kapli. Rodili sta se jima tudi dve hčerki, Katja in Kerstin, ki sta več let sodelovali pri prosvetnem društvu Zarja v tamburaški skupini Tamika.
Prvi instrument, ki se ga je pri petnajstih letih učil, je bila trobenta, pravi Schorli. Igral naj bi za domačo godbo Vellachtaler Trachtenkapelle, poučeval pa ga je tedanji dirigent. Pri godbi Schorli sicer nikoli ni začel igrati, a je nastopal v različnih zasedbah. Zelo ga je veselilo, ko se je srečal s prijatelji in so skupaj muzicirali.
V sedemdesetih letih je nastal ansambel Spider’s, ki se je kasneje preimenoval v kvintet Obir. S to zasedbo je Schorli igral na prvi poletni noči leta 1974 pri Brunnerju v Železni Kapli, pa tudi na številnih veselicah in porokah. Tedaj je igral trobento in boben. Kljub rockerskemu imenu Spider’s je zasedba izvajala pretežno narodnozabavno glasbo.
Leta 1983 se je Schorli kot baskitarist pridružil ansamblu Korenika, iz katerega je kasneje nastal trio Korenika. Šestčlansko zasedbo so poleg Schorlija sprva sestavljali še vodja ansambla Albert Krajger, Franc Vejnik ter pevci Krista Mesner, Helga Dobeitz in Franc Onič. Med številnimi nastopi posebej izstopa daljša turneja s pevskim zborom Gallus po ZDA leta 1988. Leta 1996 so skupaj s kvintetom bratov Smrtnik nastopali tudi v Argentini. Med vrhunce svoje glasbene poti s Koreniko Schorli uvršča tudi nastopa na festivalu narodno-zabavne glasbe v Števerjanu leta 1984 in 2010.
»Na žalost nas je leta 2025 naš kitarist in vodja skupine Korenika prezgodaj in nepričakovano za vedno zapustil. Z Albertom Krajgerjem sem izgubil dobrega prijatelja, s katerim sva 42 let skupaj igrala,« pravi Schorli. Še teden pred Krajgerjevo smrtjo so imeli vaje v Železni Kapli: »Nek teden sva še bila skupaj na odru, naslednji teden pa ga ni bilo več.«
Z Albertom in njegovim bratom Petrom Krajgerjem je Schorli igral tudi v Triu Alpe. S Petrom bosta nastopala še naprej in si poiskala novega kitarista. Že več kot 20 let Schorli nastopa tudi na izletu Novic, kjer običajno dva večera zabava izletnike z domačo glasbo. Letos bo tam drugič nastopil z novim ansamblom Obir kvartet.
Ob upokojitvi leta 2019 so mu prijatelji in družina podarili diatonično harmoniko. Od takrat se harmoniko uči pri Martinu Suschnigu.
Od leta 2018 je Schorli predsednik Omizja muzikantov Podjuna. Člani omizja se vsak prvi petek v mesecu srečujejo v gostilni Hafner v Gornji vasi pri Žvabeku. Društvo šteje približno 120 članov, od katerih jih okoli 30 igra različne instrumente, člani pa prihajajo iz 24 občin. Z omizjem nastopa tudi na raznih večjih veselicah.
Srčna želja muzikanta z dušo in telesom je, da bi ostal zdrav in da bi še dolgo razveseljeval ljudi s poskočnimi melodijami in pesmimi.
