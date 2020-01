Šentprimož V soboto, 18. januarja, je povabilo društvo SPD Danica na 48. ples Danice v Kulturni dom. Za ples je igral Ansambel gorenjski kvintet. Skupina okoli Gabi Rutar se je zopet pošteno potrudila, da je pripravila lep ambient. Mnogo prostovoljcev, društvenih članov je potrebnih za izpeljavo take prireditve. Vsakem posemezniku velja iskrena zahvala.

Prireditev je otvoril prvič na zelo živahen način Mladinski zbor Danice. Predsednik Samo Wakounig pa je pozdravil številne obiskovalce. Potem pa se je napolnilo plešišče in bilo vseskozi polno. Ansambel je navdušil s klasičnimi melodijami, polkami in valčki, pa tudi z modernimi skladbami. Polnočni vložek je pripravila domača mladina, kot posebni gost je zaplesal Vany, prostovoljec iz Angole.

K stalnicam plesa šteje bogat srečolov z lepimi dobitki. Z doma pripravljenim golažem, obloženimi kruhi in tortami in seveda z različnimi pijačami so poskrbeli društveniki tudi za telesno dobro počutje.

Vsako leto je društvo navdušeno nad raznolikostjo obiskovalcev. Nekateri so uživali glasbo in ples v dvorani, drugi so se zadržali več v Koči tekoči, kjer se je v prijetnem vzdušju razvil marsikateri zanimiv pogovor, drugi so srečavali ob stoječih mizah blizu teke, za bolj divje pa je bila diskoteka KULT v kleti.

Konec januarja se bo lotilo društvo predelave vhodnega prostora s preložitvijo stranišč v novi prizidani del hiše in rampe za dostop kulturnega doma brez ovir. Pri prihodnjem plesu bo vhodni prostor, ki je bil doslej zmeraj pred začetkom kake prireditve in po tej prava ožina, bolj odprt in bo omogočil še daljše zadržanje v Kulturnem domu.