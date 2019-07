Šmihel Regionalna lista je že pred petimi leti v občini začela s pobudo »Bistrica cveti«, kjer tako občina kot tudi nad 200 privatnih gospodinjstev uredijo cvetoče trate v dobro čebel in narave. Domala na vseh koncih občine se vidijo znamenja te simpatične pobude in ni presenetljivo, da se REgi pri svojih poletnih praznikih želi zahvaliti tudi pri vseh tistih, ki tako zvesto podpirajo to iniciativo.

Prireditev se je odvijala v plezalni areni na športnem igrišču v Šmihelu, kjer je med naravnimi drevesi vzdušje bilo enkratno. Glasbeno so številne obiskovalce pozdravili muzikantje Podjunskega tria. Sledil je še krajši kulturni program, ki sta ga oblikovala odlična vokalna skupina KLIKA iz Železne Kaple, ter Orkester harmonikašev z Raven na Koroškem. Žrebanje lepih nagrad in tudi ves popoldan je moderiral šef REgi podžupan Vladimir Smrtnik, ki se je seveda razveselil, da je zelo zanimivo nagrado – REgi-stol, ki ga je podarila firma GLOBO in njen manager Mario Igerc, zmagala domača zdravnica in predsednica farnega sveta Helena Domej. Glavno nagrado, LED televizor, pa je smel odnesti domov Franc Opetnik iz Konovec.

Med številnimi gosti so bili predsednik EL Gabriel Hribar, župana Bernard Sadovnik in Hermann Srienz, predsednik društva Repica Franc Kušej, zbornični svetnik Stefan Domej, urednica ORF, domačinka Marica Kušej, župnik Slavko Thaler, zborovodja Albert Krajger in še mnogi drugi.