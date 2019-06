Celovec Čeprav so vremenarji minulo soboto napovedali najtoplejši dan leta, je bila dvorana 5 celovškega sejmišča spet nabito polna, ko se je tam vršila sedma konferenca TEDx.

Letošnja tema je bila CURIOUS MINDS, torej radovedni duhovi. Nemirna ekipa s kuratorjem prireditve Markom Haschejem je spet povabila govornike iz vsega sveta, ki gorijo za neko stvar oz. delovno področje in jo postavljajo v središče svojega življenja. Kakor na primer Lexie Alford, 21-letna Guinnessova rekorderka, ki je prepotovala vseh 196 držav sveta.

Kot triletnici se je v Alyssi Carson ob gledanju risanke usidrala ideja, da hoče postati astronavtka. Danes kot osemnajstletnica je certificirana raziskovalka na suborbitalnih misijah – po domače povedano so ji izstavili vozniško dovoljenje za vesoljske polete. Carson hoče postati del prve kolonije na Marsu.

Posebnost je v prvem delu celodnevne prireditve bil tudi nastop mednarodno priznanega vrhunskega pianista Ingolfa Wunderja, ki je klavir vzljubil šele, ko je bil star že 14 let in je postavil violino v kot, torej deset let po tem, ko so drugi ubrali svojo pot pianista. Wunder ni samo zaigral na klavirju, temveč se je kot govornik tudi zavzel za revolucijo v glasbeni izobrazbi in izpostavil važnost kognitivnih sposobnosti, kreativnosti in soft skills, ki nas bodo v naslednjih 50 letih razlikovali od umetne inteligence in robotov.

Kot vsi ostali govorniki na konferencah TEDx se je moral držati zlatega pravila, da noben govor ne sme biti daljši kot 18 minut.

Govornikov je na konferenci bilo še več in dobrih 500 obiskovalcev je sledilo njihovim izvajanjem, vsi pa so poželi stoječe ovacije. Tudi letos velja, da bodo govori objavljeni na tedxklagenfurt.com in na YouTube kanalu TEDx Talks. Na kanalu je že nad 130.000 govorov in letno jih na 1500 TEDx konferencah po vsem svetu postane več. Konferenca je nudila kakor prejšna leta odličen okvirni spored in mnogo inovativnih podjetij, med njimi lepo število iz Slovenije, ki so se v pavzah predstavila obiskovalcem. Potek konference je bil brezhiben in profesionalen.

Enkratno, kaj ekipa prostovoljcev z Markom Haschejem na čelu vsako leto postavi na noge.