Vidra vas Z mašo, ki jo je daroval dekan Ivan Olip so odprli letošnji Kmečki praznik, na katerega sta vabili Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) ter Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v sodelovanju z Enotno listo Pliberk in Slovenskim atletskim klubom.

Prišlo je več sto kmetic in kmetov iz Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Zbornična svetnika in svetnica SJK Štefan Domej, Marinka Mader-Tschertou in Marjan Čik ter predsednik KIS Miha Zablatnik pa so lahko pozdravili tudi lepo število »navadnih« in častnih gostov, ki so uživali v sproščeni atmosferi in dobrem vzdušju. Tako je v šotoru med drugim spregovorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Aleksandra Pivec. Med obiskovalci pa so bili še bivša avstrijska ministrica za okolje in prehrano Elisabeth Köstinger in partner Tomaž Kassl, generalni konzul RS Milan Predan s soprogo Darko Zvonar Predan, bivši minister Gorazd Žmavc, koordinator AGROSLOMAK Vladimir Čeligoj, predsednik NSKS Zdravko Inzko in glavna kandidatka koroških Zelenih za parlamentarne volitve letos septembra Olga Voglauer.

Kuhinja je bila v rokah uigrane ekipe SAK s poslovodečim prezidentom Markom Wieserjem na čelu. Torte, pecivo in kavo pa je postregla skupina Enotne liste Pliberk. Zaigral je Trio Korenika. Moderatorka Maja Smrtnik iz pisarne KIS pa je na oder lahko poklicala še plesalce folklorne skupine Groblje iz Domžal, Kvintet Ajda iz Prevalj in godbo na pihala Nabrežina. Posebne majice z motivom umetnika Wernerja Berga, ki jih je nosila cela ekipa Kmečkega praznika, je predstavil mestni svetnik Marko Trampusch.

Pred šotorom so bili na voljo kmečki izdelki, umetnostna obrt in slike. Na igrišču, kjer ponavadi trenira naraščaj centra SAK v Vidri vasi, je potekalo metanje škornjev. Otroci pa so se zabavali na napihljivem toboganu.

Kmetje, ki so bili nagrajeni na 30. razstavi »Dobrote slovenskih kmetij,« pa so prejeli priznanja.