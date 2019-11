Rožek Teden dni pred državnim praznikom so rožeški društveniki praznovali v »prepolni« telovadnici ljudske šole 40-letnico ustanovitve domačega kulturnega društva.

Jubilejna prireditev se je vsem odbornikom, članom in prijateljem društva vtisnila globoko v spomin.

Imeli so v gosteh znani in prepoznavni skupini (kakor nalašč) iste jubilejne starosti – Trio Drava in Oktet Suha, s katerima so tesno povezani prav od začetka društvenega delovanja.

Razveseljivo doživetje večera je bil preporod legendarne pevske skupine didldumdaj, ki se je po dvajsetih letih spet srečala, pobrskala po notnem arhivu in za svoj ter društveni jubilej zapela v odraslem sestavu nič manj prisrčno in navdušujoče, kot so je bili navajeni. Da so otroški zbori dobra osnova za razvoj pevskih sposobnosti in veselja do petja, je pokazala naslednica didldumdaja – skupina ConCor, ki je prepričala s svojim štiriglasnim nastopom.

Alex Schuster, simpatični in suvereni moderator večera, je pozdravil vrsto častnih gostov, med njimi novega generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu, Antona Novaka.

Ko se zgodi jubilej, pa kajpada ne manjka priznanj in odlikovanj, ki jih je prejelo društvo sámo in njegov »38-letni« predsednik Franc Kattnig iz rok Monike Sabotnik-Novak (KKZ), Gustija Brumnika (SPZ), Alda Komarja (JSKD) in Jožeta Sodje, župana občine Bohinj, ki je pobratena z občino Rožek.

Z dogodku primernim pozdravnim nagovorom in v prijetnem tonu je domači župan Franz Richau izrekel čestitke in zahvalo za uspešno, ustvarjalno in pogumno delo kulturnega društva v prid rožeškim občanom ter izpostavil prizadevnost društvenikov za ohranjanje kulturne in jezikovne dediščine. V zaključek pa je na presenečenje vseh navzočih in ob slovenskem nagovoru izročil nekdanji predsednici, dolgoletni odbornici in kulturni »aktivistki« Gerti Schuster priznanje občine v obliki listine s srebrno iglo. Veljajo ji najlepše čestitke!

Z veseljem in zadovoljstvom so vsi lahko ugotovili, da je bilo v teku slavnostnega večera čutiti pretok pozitivne energije in vzajemne uglašenosti med dobro razpoloženimi nastopajočimi skupinami in navdušenim občinstvom.