Jezersko Na Jezerskem so 26. oktobra priredili že drugi Večer lovskih pesmi in melodij. Prireditev so organizirali Občina Jezersko, Zveza lovskih družin Gorenjske, Lovski pevski zbor Železna Kapla in Lovska družina Jezersko. Spored je domiselno povezovala Slavi Bučan, sodelovali pa so Lovski pevski zbor iz Škofje Loke, Lovski zbor iz Železne Kaple, ki mu že od vsega začetka predseduje Erni

Županc, Lovski rogisti iz Selc, pevski zbor »Ljudske pevke Društva upokojencev Jezersko« ter Marko in Tobija Smrtnik s harmoniko in baritonom. Naznanili pa so večer lovski rogisti iz Selc s skladbo »Klic na lov«.

Vse prisotne je pozdravil starešina Lovske družine Jezersko Franci Ekar, spomnili pa so se tudi dveh preminulih članov LD Jezersko, Dava Karničarja, ki bi prav 26. oktobra praznoval rojstni dan, ter Damjana Smrtnika , ki se je smrtno ponesrečil pri lovu na gamsa v snežno ledenih strminah Vernikovega Grintovca. Župan Jezerskega Andrej Karničar je čestital organizatorjem in vsem izvajalcem odmevnega Večera lovskih pesmi in melodij. Navdušil je Lovski pevski zbor iz Železne Kaple, ki je nastal leta 1976 in ima od vsega začetka prijateljske stike z lovci iz Slovenije. V zboru poje tudi kapelški župan Franc Jožef Smrtnik, ki se je zahvali Lovski družini Jezersko, da s tako voljo izvaja kulturna lovska poslanstva. Organizatorjem je k izvedbi večera čestitala podpredsednica Zveze lovskih družni Gorenjske Janja Lukanc. 30 let že prepeva Lovski loški pevski zbor, ki ga vodi Tone Habjan, ob jubileju pa je skupaj z rogisti iz Selc izdal lovsko zgoščenko »Lovske pesmi in lovski običaji«. Nastopila sta tudi brata Marko in Tobija Smrtnik, letošnjemu lovskemu pevskemu večeru, ki je izzvenel v prijetnem ozračju, pa se je pridružil še zbor »Ljudske pevke Društva upokojencev Jezersko«, ki ga vodi Anica Jakopič.