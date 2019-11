Vrba Minulo sredo, 30. novembra, je v Casineumu v Vrbi potekala 55. podelitev priznanj za najboljše športnice in športnike leta 2019, ki jih podeljuje Sportpresseklub Kärnten v kooperaciji z deželo Koroško. Koroški športni novinarji so med nagrajence izvolili tudi plezalca ŠD Šentjanž Nicolaia Užnika. Za svoje uspehe v minulem letu je prejel nagrado, ker je najbolj napredoval (Aufsteiger des Jahres). Med uspehe tega leta lahko šteje tretje mesto na svetovnem prvenstvu juniorjev v kombinacijskem plezanju in drugo mesto v skupnem seštevku tekmovanj evropskega pokala juniorjev v balvanskem in težavnostnem plezanju.