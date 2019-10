Dva nova slovenska trenerja sta jezikovno okrepila delo SAK. V koroški ligi je SAK podlegel tudi v Gospe Sveti 3:0, domači SV Maria Saal je bil pred golom enostavno bolj efektiven. SAK naprej ostaja na zadnjem mestu, v klubu pa vrtajo naprej po vzrokih. V primerjavi do lani je v ekipi le nekaj manjših sprememb, ki pa ne morejo biti razlog, da ima SAK šele 4 točke. V klubu medtem že intenzivno razmišljajo, kaj bodo podvzeli v zimskem prestopnem roku (ves mesec januar 2020).

Pozimi bo treba na igralskem sektorju efektivnih sprememb, predvsem v napadu. Sliši se, da bi klub rad zamenjal dva ali tri legionarje in jih nadomestil z eno samo »granato« formata Gorana Joliča ali Daria Biščana.

V soboto (16) je na programu v Welzeneggu res izredno pomembna tekma. Le, če SAK premaga Kraig, bi se letos lahko še rešil zadnjega mesta.

Pri mladini SAK je prišlo v senci krize članskega moštva do nekaj pozitivnih sprememb. V elitni ligi U17 je prevzel ekipo Rajko Kondič, ki slavi zmago za zmago. Iz U 17 igrajo že trije igralci fiksno pri Amaterjih SAK: Rio Igerc (17), Lukas Ristič (16), Noah Lupar (15) in deloma tudi že Leon Brisevac (15) in Toni Dullnig (14),

V centru SAK v Pliberku imajo novega trenerja: Rok Korošec (30) iz Mežice, ki je igral že pri juniorjih SAK, je zdaj trener U7 in U8. Rok je nazadnje igral v Šmihelu in je moral kariero kon-čati zaradi poškodbe. Posebnost te ekipe U7 je, da vsi igralci govorijo slovensko in da je tako ekipa popolnoma homogena, kar danes, v času razantne asimilacije, ni več tako lahko.

Vsi slovensko Vodja centra SAK v Pliberku Silvo Kumer pravi, da je jezik seveda eden glavni ciljev »Zdaj imamo sicer manj otrok,« zato pa se ni treba skrbeti za jezikovno plat, če trener in vsi igralci govorijo slovensko. Problem je vedno samo, ko pridejo otroci iz dvojezičnega vrtca na trening, kjer so očitno vajeni se pogovarjati nemško. To pa odpira vprašanje jezikovne kakovosti pliberškega otroškega vrtca.