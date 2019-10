Trener DSG Sele je v Novicah napovedal težaven razplet tekme proti TSV Grafensteinu. In tako je potem tudi bilo. Toda morala selske ekipe je bila optimalna in je odločila tekmo. Pri stanju 2:2 je napadalec Anže Jelar pokazal vso svojo kvaliteto. V 72. minuti je povedel na 3:2, merodajno pomagal za 4:2 (gol je dal Miran Kelih – 72.)) in dal potem še peti gol (80.) za Selane – 5:2. Zmaga je bila zagotovljena in Selani so po tekmi lahko krepko praznovali na selskem »oktoberfestu«. Že v soboto pa čaka težka tekma v Celovcu proti Donau. Toda ekipa je trenutno izredno samozavestna.