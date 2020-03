Darmstadt/ Gradec Minuli konec tedna je v nemškem mestu Darmstadt potekalo mednarodno tekmovanje Bloc masters. Tekmovanja v balvanskem plezanju se je udeležilo 351 plezalcev in 160 plezalk iz vsega sveta. Med njimi je bil tudi Nicolai Užnik, ki je le za las zamudil finalni krog. Za plezalca ŠD Šentjanž se je tekmovanje končalo s šestim mestom. Napredoval je v polfinale, kjer se je pomerilo najboljših 20 tekmovalcev. V polfinalnem krogu je postal sedmi in se s tem le za las ni kvalificiral za finalno tekmovanje najboljših šestih tekmovalcev. Športni plezalec je že v začetku mesca požel odličen uspeh in zmagal na mednarodnem tekmovanju Austrian A-Cup v Gradcu v balvaniranju, kjer je 19-letni celo premagal Jakoba Schuberta, ki je že kvalificiran za olimpijske igre 2020 v Tokiu. Uspeh je takrat dopolnil še nastop mlajšega brata Timota Užnika, ki je v kategoriji do 16 let osvojil tretje mesto.