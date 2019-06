Sele Za binkošti se bodo Selani spet poklonili svojemu ustanovitelju, župniku Matku, po katerem so poimenovali svoj letni zaključni nogometni turnir.

Zgodba, zakaj je župnik ustanovil DSG je dokaj zanimiva. Ko so selski fantje nekega nedeljskega dne v januarju leta 1960 spet šli v Košuto na tekmo in niso prišli h krščanskemu nauku, se je kaplan Ivan Matko podal na pot, da bi poiskal svoje izgubljene fante, ki so mu pripovedovali, kako radi bi tekmovali, in jim je kaplan obljubil, da bo v prihodnje tudi selska mladina lahko sodelovala.

Ustanovil je športno društvo, ki se je sprva imenovalo Škofijsko športno društvo Koroška-Union krajevna skupina Sele-Cerkev. Šele od leta 1965 se društvo imenuje DSG Sele/Zell.

Nogomet je v Selah zagledal »luč sveta« v zgodnjih 70-ih letih. Leta 1972 so pod vodstvom predsednika Florija Oražeja pričeli z gradnjo nogometnega igrišča na Kališnikovem zemljišču v Selah na Šajdi. Prvič so sodelovali na rednem prvenstvu v sezoni 1974/1975, po sili razmer so tekmovali na igrišču DSG Borovlje. Odprtje selskega igrišča je bilo 27. julija 1975.

Tam bo 9. junija, 44 let kasneje, letni turnir DSG, ki je tudi spomin na vse pionirje DSG.