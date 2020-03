Celovec Mesto Celovec se je le odločilo za prvi del investicije v Welzenegg.

Odkar je SAK od leta 2013 naprej v Športnem parku v Welzeneggu, teče razprava z mestom Celovec o obnovi športnih objektov. Mesto je leta 2013 obljubilo 400.000 evrov, toda tudi po 7 letih se ni zgodilo veliko.

Po požaru februarja 2018, ko je pogorela kantina SAK, pa mesto Celovec tudi te škode ni poravnalo, za katero je plačala zavarovalnica 60.000 evrov odškodnine. Nevolja pri SAK je bila že velika, tudi minister za Slovence po svetu Peter Česnik je v vseh bilateralnih pogovorih zahteval izpolnitev obveznosti do SAK. Na precejšen pritisk in po neštetih pogovorih se je mestni svet Celovca zdaj odločil, da bo vigredi pričel s sanacijo slačilnic in sanitarnih naprav. Dela naj bi bila končana do pričetka Europeade junija 2020. Investicija znaša 250.000 evrov. Ta dela so bila res nujna, ker je vdrla v sanitarje že plesen. Poleti pri Europeadi pa to res ne bi bila lepa slika.

Na naslednje leto 2021 je mesto Celovec prestavilo drugi del sanacije športnega parka Welzenegg. To je dogradnja kantine, ki je februrja 2018 pogorela. Ta prostor pa hoče mesto samo zgraditi, če pride z Dunaja denar iz t. i. plebiscitnega daru ob 100-letnici plebiscita. Se pravi, ta je popravilo škode požara, odvisno od dobre volje dežele in mesta Celovec. Pozitivno je, da obstaja vsaj že načrt na papirju. Očitno pa se bo SAK moral še naprej boriti in pogajati, kar je vajen že od svoje ustanovitve naprej. Letos, torej 2020, praznuje SAK svojo 50-letnico. Slovesnost bo predvidoma 16. junija, 7 dni pred otvoritvijo Europeade.

Športno tečejo pri SAK priprave na vigredni del, kjer naj bi SAK spet prišel nazaj na cesto uspeha. Od 14 tekem je potrebnih vsaj 7 zmag. Prvenstvo se prične 20. marca.

V Kranju je SAK izgubil 0:3, igralci si bili sicer nekoliko »zmartrani«. To soboto, 29. 2., igra SAK v celovškem pokalu zadnjo tekmo v mestnem pokalu, z zmago bi že bil v finalu letošnjega pokala. Kakor kaže, bo SAK v soboto nastopil s prvo ekipo.

Sava Kranj – SAK 3:0 (1:0)

SAK: Aineter, Strajnar, Z. Koletnik (75. M. Koletnik), Lausegger, Jurinič (75. Hobisch), Sadnek, Aleksič, Riedl, Mevmedovski (15. Veliu), Grvala (80. Stalekar), Fuček; manjkali so tokrat: Muharemovič, Čamber, Velič, Klarič