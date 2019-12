Sele Pred štirimi leti je Dominik Čertov odšel na Dunaj študirat športne vede. Iskal je šport, ki je podoben delu doma. Selan prihaja iz kmečke družine, kjer je bilo doma vedno veliko dela, ki ga je tudi rad opravljal. Šport, ki je bil najbolj po-doben delu doma, je CrossFit, kjer je treba dvigovati in prenašati tovore. Pred letom dni se je Dominik Čertov uspešno posvetil še olimpijskemu dviganju uteži, ki je sestavni del CrossFita.

CrossFit temelji na prvinah gimnastike, vaj z lastno težo, dviganju uteži in teku. Pri tem se enakomerno izboljšujejo splošna telesna pripravljenost ter moč, agilnost, vzdržljivost, stabilnost in hitrost. V zadnjih desetletjih se je CrossFit razvil v tekmovalni šport. Tekmovanja potekajo posamično ali ekipno in so večinoma porazdeljena na dva dneva. Vsak dan sledijo trije krogi, ki so sestavljeni iz elementov različnih panog. Pri tekmovanjih šteje, kdor naredi čim več ponovitev predpisanih vaj v določenem času ali kdor najhitreje naredi določene vaje. Izidi posameznih krogov se seštejejo in s tem določijo razvrstitev. Atleti in atletinje pred samo tekmo ne vedo, katere vaje čakajo nanje. Zato pred vsakim krogom potekajo kvalifikacije, ki določijo vrstni red. »Čim kasneje prideš na vrsto, tem bolje se lahko pripraviš na tekmovanje, saj imaš možnost videti, kaj pride na vrsto,« pravi Dominik, ki je sodeloval že pri vrsti državnih tekmovanj in tudi na mednarodnih tekmovanjih. Dominik pa ni le atlet CrossFita, temveč tudi trener v centru CrossFit Town Wall. Za ta center tudi nastopa na raznih tekmovanjih. Pri CrossFitu namreč avtomatično nastopaš tudi za center, v katerem treniraš.

Zaradi uspešnih tekmovanj v CrossFitu ga je nagovorili eden najbolj uspešnih klubov v olimpijskem dviganju uteži v Avstriji, SK Voest Linz, in ga vprašal, ali bi se začel ukvarjati tudi s tem športom. Olimpijsko dviganje uteži je sestavljeno iz dveh disciplinin, to sta poteg in nalog s sunkom. Pri tem je zelo pomembna tehnika. »Skoraj 60 odstotkov je sama tehnika, ostalo je pa moč,« pravi Dominik. K temu še dodaja: »Če primeš le dva centimetra bolj spredaj ali zadaj, lahko premakneš 10 kil več ali pa manj.« Strokovnjaki menijo, da so potrebna leta, predenj se lahko meriš s svetovnim vrhom. Pri olimpijskem dviganju uteži so tekmovalci razdeljeni po teži, pri CrossFitu po starostnih skupinah.

V CrossFitu šteje Dominik Čertov med najboljših deset v Avstriji in je sodeloval že na raznih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Med drugim je bil letos z ekipo iz centra Zone.Fit v Madridu na enem izmed največjih tekmovanj v Evropi, kjer so postali tretji. Prav tako uspešen je tudi v olimpijskem dviganju uteži, kjer je letos z ekipo SK Voest Linz osvojil naslov prvaka v drugi avstrijski ligi. S to ekipo so osvojili tudi naslov prvaka regionalne lige kot najboljša ekipa v Zgornji Avstriji. Letos je postal državni podprvak v kategoriji do 89 kg v Zgornji Avstriji, pred dvema tednoma pa še avstrijski podprvak v kategoriji do 81 kg v potegu.

V CrossFitu se hoče osredotočiti na ekipno tekmovanje. Velik cilj je kvalifikacija za svetovno prvenstvo v CrossFitu. Pri dviganju uteži želi osvojiti še naslov avstrijskega prvaka. Nadaljnji cilj je postati del nacionalnega kadra, za katerega je treba na določenih tekmovanjih ustrezati predpisanim normam. Med daljnoročnimi cilji pa je sodelovanje na evropskem prvenstvu.