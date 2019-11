Celovec/Bekštanj V Slovensko športno zvezo (SŠZ) včlanjeni šahovski klubi so dokaj uspešno začeli jesenski del koroškega ekipnega prvenstva v šahu. Najbolje ekipa Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank, ki v okrajni ligi vzhod po dveh tekmah in dveh zmagah (7:1 proti Gnesau, 4,5:3,5 proti Raiffeisen Celovec) zaseda prvo mesto na lestvici in je tako na najboljši poti, da se vrača v (reformirano) vsekoroško spodnjo ligo.

Slednja od letošnje sezone dalje šteje le še 12 ekip in ni več – kot v zadnjih letih – deljena v vzhodno in zahodno skupino s po desetimi ekipami. V njej nastopa ekipa Zugzwang Celovec-Otoče, v kateri igrajo štirje Slovenci, nekdanja igralca SŠZ Gorazd Živkovič in Franci Rulitz, nadalje Franc-Jožef Topolovec ter mladi Rok Selan. Ekipa je doslej dvakrat remizirala (4:4 proti Admiri Beljak in Trgu), enkrat pa tesno izgubila (3,5:4,5 proti Leisachu). Z dvema točkama je Zugzwang po treh krogih na lestvici šesti.

V koroški ligi, najvišji deželni ligi, pa se bori za točke prva ekipa ŠD Bekštanj. Po treh krogih je moštvo kapetana Seppija Galloba na osmem mestu na 12-mestni lestvici (dve točki). Doslej edina zmaga je šahistom iz Roža uspela proti SGS Špital ob Dravi (6:2), tesno izgubili pa so proti Celovčanom in Rudi (obakrat 3,5:4,5).

Druga ekipa ŠD Bekštanj, ki nastopa v okrajni ligi zahod, pa je po treh krogih s štirimi točkami na odličnem četrtem mestu lestvice. Poln izkupiček točk sta pomenili zmagi proti Bistrici v Dravski dolini (4,5:3,5) in proti SGS Špital ob Dravi (6:2), nič točk pa je pomenil poraz proti Koča-Muti (2,5:5,5).

Ekipa SŠZ/Posojilnica ima do konca leta 2019 še tri nastope, Zugzwang Otoče ter obe ekipi Bekštanja pa še po dva.



