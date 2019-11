Škocjan Minulo soboto je v Škocjanu potekalo žrebanje skupin za četrto evropsko prvenstvo avtohtonih manjšin v nogometu, ki bo 2020 na Koroškem. Nasprotniki Team Koroška v skupini A bodo Lužiški Srbi iz Nemčije, Cimbri iz Italije in Nemci na Danskem.

Le skok stran oddaljeno od prizorišča Europeade 2020 okoli Klopinjskega jezera so bile minulo soboto v prireditvenem centru K3 v Škocjanu določene skupine tekmovanja, ki bo potekalo od 20. do 28. junija na Koroškem.

Navzoče so pozdravili trije člani organizacijskega tima, ki so vodili skozi večer – Marko Haschej, Marko Loibnegger in Marko Oraže. Prvi gost na odru pa je bil Loránt Vincze, predsednik Federalistične unije evropskih narodnosti, kratko FUEN, ki je prireditelj Europeade. Vincze je poudaril, da je Europeada veliko več kot zgolj igranje nogometa na igrišču. Temveč, da je tudi kraj srečanja različnih kultur in različnih jezikov. Cilj Europeade pa je po njegovih besedah tudi, da se manjšine predstavijo večini.

Robert Kojc z Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je poudaril pomen dobrih sosedskih odnosov in čezmejnega sodelovanja. Eno prizorišče Europeade 2020 bo namreč tudi v Sloveniji. To bo športni park Ugasle peči na Prevaljah.

Za deželo Koroško, ki je skupaj z Narodnim svetom koroških Slovencev in Slovensko športno zvezo vložila kandidaturo za izvedbo, je spregovoril Stefan Sandrieser, ki je izrazil željo, da se Koroška predstavi kot kot odprta in v prihodnost usmerjena dežela. Gotovo si bodo pri deželi nekaj namislili, je Sandrieser odgovoril na vprašanje, katera nagrada čaka Team Koroška v primeru, da bo ekipa zmagovalka na Europeadi 2020. Koroška, šport in družba pa so po besedah Sandrieserja zdaj že zmagovalci Europeade.

Oficialno himno Europeade 2020 je predstavila skupina Matakustix.

Za moško tekmovanje se je prijavilo 24 ekip, ki bodo tekmovale v šestih skupinah po štiri ekipe. Domačemu Team Koroška je bila še pred žrebanjem dodeljena skupina A. Po sklepu predsedstva FUEN pa so se v skupini A tudi znašli Nemci na Danskem, ki so se prav tako potegovali za izvedbo Europeade 2020 in ki naslednje leto praznujejo 100. obletnico plebiscita v Schleswigu. V skupino A so bili izžrebani še Cimbri iz Italije in Lužiški Srbi iz Nemčije.

V ženskem tekmovanju bo sodelovalo sedem ekip. Nasprotnice Team Koroška v skupini X bodo Južne Tirolke iz Italije, Nemke iz Rusije in Retoromanke iz Švice.

Moško tekmovanje

skupina A: Koroški Slovenci, Lužiški Srbi iz Nemčije, Cimbri iz Italije in Nemci na Danskem

skupina B: Danci v Nemčiji, Madžari v Romuniji, Nemci na Poljskem, Pomaki iz Bolgarije

skupina C: Nemci v Rusiji, Ladinci iz Italije, Retoromani iz Švice, Aromuni iz Romunije

skupina D: Madžari na Slovaškem, Hrvati iz Srbije, Nemci iz Madžarske, Gradiščanski Hrvati

skupina E: Južni Tirolci, Romi iz Madžarske, Srbi na Hrvaškem, Krimski Tatari

skupina F: Okcitanci iz Francije, Slovaki iz Madžarske, Severni Frizijci v Nemčiji, Slovenci v Italiji

Žensko tekmovanje

skupina X: Koroške Slovenke, Južne Tirolke iz Italije, Nemke iz Rusije in Retoromanke iz Švice

skupina Y: Okzitanke iz Francije, Ladinke iz Italije, Lužiške Srbinje