Branilec Emir Velič je drugi novi igralec SAK in bo dobil pomembno vlogo v obrambi.

Obramba SAK je lani jeseni dopustila 34 zadetkov, toliko kot nikoli poprej. Predvsem na levi strani je bil luknja v tekmah prav vidna, saj SAK nima nobenega učenega levičarja v obrambi. To vrzel bo zdaj zapolnil 20-letni Emir Velič. Do začetka leta 2019 je igral kot 19-letni za slovenskega drugoligaša NK Dob v Ljubljani. Preteklo leto pa je bil pri dveh klubih v Bosni in Hercegovini, pri Mladost Kakanj in od jeseni naprej pri NK Sanski Most.

Na vsak način je imel levi branilec popolno prednost pri vseh transfernih prizadevanjih SAK.

Pretekli ponedeljek je bil Velič že na prvem treningu v Welzeneggu, kjer ga je pozdravil nadaljnji novi igralec Alen Muharemovič (28), ki se je vrnil v klub in naj bi v sredini vodil režijo. Na testiranju je bilo že v prvem tednu nekaj igralcev, v prvi tekmi ta petek (17.00) proti Annabichlu pa bo v ekipi še kakšen nadaljnji igralec na probo. V celoti bi lahko prišlo 5 novih igralcev, toliko jih je SAK že lani odposlal.

Kakor je slišati, pa je za SAK že podpisal izredno dober in izkušen napadalec iz Hrvaške, ki je igral tudi nekaj časa na avstrijskem Štajerskem.

Cilj SAK je obstoj v ligi, za to pa je potrebnih v 14 tekmah vsaj 20 točk (glej desno). Ker tudi konkurenca ne spi, bo ta naloga vse drugo kot enostavna. V pripravah ima SAK na programu šest pripravljalnih tekem, ekipa pa trenira 4 krat tedensko, kar je nekoliko več kot lani.

Prva pripravjalna tekma SAK:

petek, 17.januar: SAK Posojilnica – Annabichl (17.00/Welzenegg/ umetna trava)