Celovec Korak za korakom predstavlja SAK svojo novo ekipo. Kot prvi je prišel nazaj domov Alen Muharemovič (28), ki je član avstrijske futsal reprezentance. On je predviden za režiserja v sredini. Na­slednji je bil Emir Velič (20), ki je dolgo iskani levi branilec. Slovenec, ki je igral zadnje leto v BiH, je doslej zapustil odličen vtis. In ta teden je prišel v ekipo tudi Slovencec Nejc Strajnar (20), ki je odigral doslej 32 tekem v II. slovenski ligi in je prišel od ND Ilirije Ljubljane. S tem postaja obramba od tedna do tedna bolj stabilna, kar je bil eden glavnih ciljev trenerja Gorana Lučiča.

Na novo urejeno je vse tudi pri vratarjih. Jeseni je SAK imel 4 vratarje, zdaj bosta samo še dva, in sicer Alexander Aineter (SAK I) in Timotej Antolič (SAK AM). Oba se bosta lahko tako v miru koncentrirala na svoje naloge.

Predvidena sta še dva napadalca, ki sta že 14 dni pri ekipi in jih bo SAK verjetno vzel. Počakati bo treba še tekmo proti ATSV Wolfsbergu v soboto, kjer se bodo pojavili še novi kandidati. Konec prestopnega roka je 6. 2. Ob 23:59.

Prvo tekmo proti Annabichlu je SAK gladko dobil s 3:0, igralo je 20 igralcev.

Prva pripravjalna tekma SAK:

SAK Posojlnica – Annabichl 3:0 (1:0)

SAK do 45.min): Ainetter, Aleksič, Lausegger, Veliu, Riedl, Mevmedosky, Muharemovic, Jurinic, Mevmedosky, Josip, Camber, SAK od 46. min.): Ainetter, Aleksič, Sadnek, Stalekar, Velič, Skrajnar, Mevmedosky, Camber (Lupar), Josip (Hobisch), Eržen Poškodovani: Zdravko Koletnik, Marjan Koletnik, Steiner, Klarič

strelci: Alen Muharemovič (12.), Eržen (56.), Darjan Aleksič (58. 11/m), Welzenegg, 55 Zuschauer

TERMINI SAK

Sobota, 25.1.: SAK Posojilnica – ATSV Wolfsberg (11.00/ Welzenegg/ umetna trava) Celovški pokal: SAK AM – HSV (12.30/igrišče ASK)