V ÖFB pokalu je SAK v 1. krogu dobil kot nasprotnika RZ Pellets WAC. Tekma v soboto, 20. junija, bo velik izziv za SAK. V pokalu je vse mogoče, tudi zmaga proti velikanoma, to se zgodi vedno spet.

SAK je v pokalu leta 1987 premagal že LASK, tedaj v legendarni tekmi z vratarjem Dalanovičem in Marjanom Velikom, trener je bil Lojze Jagodič. Leta 2013 je SAK eliminiral npr. Hartberg. Zato se stavlja vpraša-nje, zakaj ne bi tokrat bila mogoča senzacija?

SAK gre z nekaterimi novimi igralci v sezono. V golu bo stal 20-letni Florian Zitterer, ker pri SAK še ne vedo, ali bo Kondiču uspel skok v I. ligo ali ne.

Bistvena okrepitev pride na levi strani. Po upokojitvi kapetana Christiana Kraigerja leta 2011 SAK na levi strani ni imel več pravega levičarja. To vrzel bo zdaj zapolnil Žan Palčič (22), ki je igralec Ilirije in je igral aktualno za Svobodo Ljubljana (3. liga).

Vrnil se je k SAK Murat Veliu – po dveh letih v Špitalu in HSV – in bo zelo okrepil ekipo. Napad SAK pa bo okrepil mladi 19-letni talent od NK Bravo Musa Mevmedoski, ki je igral 2-krat v slovenski reprezentanci U16 in bo v petek star 19 let. Pri SAK bi rad pridobil novih izkušenj na poti do profesionalca. NK Bravo ima eno najboljših nogometnih šol v Sloveniji.

Trenerji SAK so v ponedeljek določili 35-članski kader za člane in amaterje za sezono 2019/20. Treningi bodo potekali vzporedno – istočasno v Welzeneggu, amaterji SAK pa bodo derbi-tekme (npr. proti Metlovi, Globasnici, Železni Kapli itd.) odigrali tudi v Vidri vasi pri Pliberku.