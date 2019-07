Veliki finale najboljših koroških ekip pod 11 let je bil 20. junija na stadionu SAK v Celovcu. SAK je bil sicer veliki favorit, ob koncu pa so se Sakovci morali zadovoljiti s 4. mestom.

Zato pa so naslednji dan fantje SAK pod 10 let v Treffnu osvojili naslov koroškega prvaka – in to s samimi zmagami! Trener obeh ekip je Marijan Smid, nekdanji igralec SAK v II. ligi in od leta 2019 naprej trener pri SAK. Smid: »To je seveda zelo velik uspeh in kaže, da se kvalitetno delo splača.«

Ti uspehi pa so zbudili apetit prvoligaša Wolfsberger AC, ki je zvabil 5 igralcev SAK v Wolfsberg in jih po § 9 »prisilno odkupil«. To so senčne strani uspešnega dela manjšega kluba.

V sezoni 2019-20 bo SAK nastopil v celoti s 15 ekipami, od U7 do članske ekipe.

Pri članih se obeta nekaj sprememb. SAK je pridobil novega dodatnega vratarja, to je Florian Zitterer (21 let/Donau). Nov je tudi Rok Duspara (22/Sežana – 2. liga), nova v kadru sta tudi Sebastian Visotschnig in Milan Steiner (oba 17 let/SAK Amaterji).

V ÖFB pokalu igra SAK 19. junija proti I. ligašu Wolfsberger AC. Pri tej tekmi pričakuje SAK rekordni obisk v Celovcu.

Ta petek igra SAK I ob 18:30 v Rikarji vasi.