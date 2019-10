Nekaj vprašanj in odgovorov na vedno večjo športno krizo Slovenskega atletskega kluba.

Po 11 tekmah je SAK še vedno na zadnjem mestu. Kako velika je nevarnost za izpad v podligo?

Do konca prvenstva je sicer še 19 tekem, toda položaj postaja za SAK od tekme do tekme resnejši.

Strokovnjaki debatirajo vzroke krize, večina je mnenja, da se bo SAK zbudil in kmalu spet igral v običajni formi?

Dejansko so nogometni strokovnjaki mnenja, da se bo SAK prej ali slej spet vrnil na pot uspeha. Toda iz tekme v tekmo to postaja bolj vprašljivo. V ekipi je »črv«, ki ga ne najdejo. Če bi SAK imel še kje skrito kakšno raketo, bi jo gotovo že zdavnaj prižgal. V tekmi proti Borovljam (1:2) so igralci iz dveh metrov zgrešili prazen gol.

Ekipa SAK ni bistveno drugačna kot lansko sezono. Lani je SAK igral za prvaka, letos proti izpadu. Kaj se je zgodilo?

Trener Lučič pravi, da so posa-mezni igralci premalo pogosto in intenzivno trenirali. Posledica so po njegovi oceni slaba forma in veliko poškodb. Dodatno še pride, da sta klub zapustila dva močna igralca, Zoran Vukovič ter Stephan Bürgler, ki je ravno pretekli krog dal zmagoviti gol za Borovlje proti SAK. Teh dveh igralcev SAK ni uspel nadomestiti.

Nekateri pravijo, da so legionarji enostavno premalo kakovostni?

Dejstvo je, da si SAK danes fi-nančno ne more več privoščiti igralcev kakovosti Gorana Joliča ali Biščana, ki sta bila v stanju sama odločiti tekme.

Kako naprej, kaj je realno?

V jubilejnem letu 50-letnice SAK bo klub gotovo vse podvzel, da ne bo izpadel. Upanje SAK je zdaj pri preostalih petih prvenstvenih tekmah (SV Maria Saal, Kraig, St. Michael, Gmünd, Velikovec). Pozimi bo gotovo prišlo do večjih sprememb. Sliši se, da naj bi zamenjali nekaj igralcev in da se bo vrnilo tudi nekaj Sakovcev v klub.