»Kaj je s Sakom?« To vprašanje sliši vodstvo SAK na vsakem ovinku in ne ve pravega odgovora. Trenerja je SAK že zamenjal, zdaj naj bi prišel nazaj tudi stari vratar Kondič, ki pa je bil mogoče del celega problema.

V prestopnem roku julija je nepričakano delal probleme klubu standardni vratar 20-letni Ljubljančan Kristijan Kondič. Letos je napravil maturo na Dvojezični trgovski akademiji in je veljal za velikega talenta med vratarji na Koroškem.

To je bil tudi razlog, da so se pričeli menedžerji vrstiti okoli njega. Enemu je uspelo dobiti njegov podpis in obljubil mu je veliko kariero v I. ali II. ligi. Temu menežerju potem ni uspelo najti kluba v višji ligi in Kondič je ostal brez. Medtem je SAK reagiral in pridobil dva nova vratarja, Floriana Zittererja in Alexandra Aineterja, ki pa sta oba neizkušena in sta naredila že kar precej napak v igrah.

Trener Goran Lučič sicer ve, da to ni edini problem, saj je tudi napad SAK v podobni krizni situaciji, toda zdaj se seveda poskuša vse, kar je pač še mogoče. Tako tečejo zdaj pogovori z vratarjem Kondičem, ki naj bi dal ekipi spet staro samozavest, dobil je povabilo za vrnitev.

V nedeljo v Šentjakobu (15:30) bi torej lahko igral Kondič spet za SAK. Na vsak način manjkala pa bosta Tomi Riedl (rdeči karton) in Patrick Lausegger, ki je pretekli krog v porazu proti Spittalu (2:5) dobil rumeni-rdeči karton.

Pogled na lestvico koroške lige pa kaže tudi po 9. krogu žalostno sliko: veliki SAK je na zadnjem mestu. Trener išče re­šitve, mogoče bo reaktiviranje starega vratarja res pomagalo. Vsekakor jim to želimo.