Celovec Tekmo v drugem krogu lige prvakov proti hrvaškemu prvaku Mladost Zagreb minulo sredo v Celovcu so odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob dobili s 3:1 v nizih. V zlatem nizu pa je ekipa podlegla z 9:15 in bo decembra igrala v pokalu CEV proti Ostravi, torej eno raven evropskih pokalnih tekmovanj CEV nižje od lige prvakov. Dobljani so izgubili prvo tekmo v Zagrebu z 1:3. Zato je prišlo do odločitve v zlatem nizu.

Boljši štart v tekmo pred 1428 gledalci v celovškem Sportparku so imeli gostje iz Zagreba. Ti so Dobljanom pogebnili s 13:9. Z borbeno igro so Dobljani najprej obrnili na 16:15. Proti koncu prvega niza je bila napetost pri 26:26 na vrhuncu. Zagreb je imel nekoliko boljše živce in dobil prvi niz z 28:26.

Trener Matjaž Hafner z igralci članske ekipe

Dobra igra Dobljanov se je nadaljevala v drugem nizu. Domači odbojkarji so vodili od prve točke naprej in dobili drugi niz s 25:18.

Tretji niz je bil spet bolj tesen. Zagreb je pri 22:24 imel kar dve zaključni žogi. Zmaga drugega niza pa bi za Mladost Zagreb pomenila predčasno nadaljevanje v naslednji krog lige prvakov. Niz se je končal podobno kot prvi, toda tokrat so Dobljani bili srečnejši in dobili niz z 28:26.

Dobljani so dobili še četrti niz s 25:23 in tako priigrali zmago. Le nekaj trenutkov po tem se je začel zlati. Zagreb si je hitro priigral vodstvo in domači odbojkarji so v zlatem nizu podlegli 9:15.