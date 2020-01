Pliberk Neporaženi so Dobljani zaključili osnovni del avstrijskega prvenstva, v prvi uvrstitveni tekmi pa je sledil prvi poraz. Ključni igralci dalj časa ne igrajo na nivoju. Ekipa je odslovila Koleva, Stelmacha in Mlynarčika.

Potem ko so Dobljani izgubili prvo tekmo v uvrstitveni rundi proti Waldviertlu z 1:3 v nizih, je bil tudi izid druge tekme precej tesen. V Gradcu je decimirana ekipa minulo sredo odločila tekmo šele v petem nizu – odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob so dobili tekmo po 115 minutah s 3:2 (21:25, 25:22, 25:18, 21:25, 17:15) v nizih. Največ točk za Dobljane sta naredila Max Landfahrer (18) in Thomas Tröthann (17).

V zgornji uvrstitveni rundi igrajo prve štiri ekipe po osnovnem delu prvenstva, v spodnji uvrstitveni rundi ekipe, ki so osnovni del prvenstva zaključili med 5. in 8. mestom. Sledi četrtfinale, kjer igra prvi zgornje uvrstitvene runde proti zadnjemu spodnje uvrstitvene runde, drugi zgornje proti predzadnjemu spodnje itd. Dobljani imajo kot Gradec trenutno pet točk. Prvi zgornje uvrstitvene runde Waldviertel pa ima osem točk. Naslednja domača tekma v avstrijski zvezni ligi proti Riedu bo v sredo, 22. januarja v pliberški JUFA areni.

Kacper Stelmach, Ivan Kolev, Peter Mlynarcik

Dobljani so odslovili tri igralce

Nastopi članske ekipe Dobljanov so bili vso sezono nekonstantni, ključni igralci prve postave niso znali prepričati. Zato so pri SK Zadruga Aich/Dob minuli ponedeljek sporočili, da so odslovili kar tri igralce – to so Ivan Kolev, Kacper Stelmach in Peter Mlynarcik. Kolev in Stelmach sta zapustila ekipo že v nedeljo, Mlynarcik je v sredo proti Gradcu še igral. V igri proti Gradcu pa se je videlo, da brez ustrezne nadomestitve ne bo šlo.

Pod dveh zmagah Dobljani drugi v MEVZI

Dobljani so dobili zadnji dve tekmi v srednjeevropski ligi MEVZA proti Mariboru (3:1) in Kamniku (3:1) in so tri tekme pred koncem osnovnega dela srednjevropske lige drugi na lestvici lige, sedem točk za braniteljem naslova ACH Volley Ljublja­­na. Za uvrstitev v final four MEVZE je potrebna uvrstitev med prve tri ekipe na lestvici MEVZE, saj je ekipa Waldviertel, ki bo gostitelj zaključnega turnirja začetek marca, že avtomatično kvalificirana. Že tekma to soboto v Zagrebu je lahko pred­odločilna.