Arco Med 22. in 31. avgustom je v italijanskem kraju Arco v pokrajini Trento potekalo svetovno prvenstvo juniorjev v kombinaciji športnega plezanja. Prvenstva se je udeležil tudi plezalec ŠD Šentjanž Nicolai Užnik, ki je v konkurenci do 19. leta starosti dosegel odlično tretje mesto.

Za mladega Rožana se je tekmovanje na svetovnem prvenstvu pričelo s šestim mestom v težavnostnem plezanju in četrtim mestom v balvanju, kar je v skupnem seštevku pomenilo četrto mesto. Za prva mesta se je nato odločalo v tretji panogi športnega plezanja, in sicer v hitrostnem plezanju. To panogo Nicolai v zadnjem času ni mogel toliko trenirati, a vseeno je petnajstmetrsko steno preplezal v 7,275 sekundah. S tem si je priboril tretje mesto za plezalcema iz Japonske in obenem popravil svoj osebni rekord.

Nicolaia čaka ta teden novo tekmovanje, in sicer evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju, ki bo potekalo med 5. in 7. septembrom v Zakopanah na Poljskem.